02.03.2017 14:00:36

Uluslararası Demokrasi Kongresi

Başbakan Yıldırım: (2)- '60'ta da, 71'de de, 80'de de, 28 Şubat'ta da ne yazık ki darbeciler galip geldi ama bu sefer sizin iktidarınızda, AK Parti iktidarında, darbeciler dersini aldı, darbeyi yediler. Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Millet olarak büyük acılar yaşadık, büyük bedeller ödedik, ekonomik kayıplarımız oldu. Bunları telafi ederiz ama en büyük kaybımız insan kaynağımızdır, ins

Başbakan Binali Yıldırım, "60'ta da, 71'de de, 80'de de, 28 Şubat'ta da ne yazık ki darbeciler galip geldi ama bu sefer sizin iktidarınızda, AK Parti iktidarında, darbeciler dersini aldı, darbeyi yediler. Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Millet olarak büyük acılar yaşadık, büyük bedeller ödedik, ekonomik kayıplarımız oldu. Bunları telafi ederiz ama en büyük kaybımız insan kaynağımızdır, insanlarımız hayatını ortaya koydu, hayatlarıyla bir bedel ödeyerek bu belayı defetti." dedi.

Yıldırım, ATO Congresium'da düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi - Küresel Satranç" temalı Uluslararası Demokrasi Kongresine katıldı.

Konuşmasında, halka rağmen var olmaya çalışan karanlık yapılanmaların milli iradenin önünde diz çökmeye mahkum olduğunu belirten Yıldırım, 15 Temmuz'un bunu tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Darbecilerin ilk hedefinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmek, seçilmiş hükümeti devirmek ve parlamentoyu kapatmak" olduğuna değinen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şükürler olsun ki bunu başaramadılar. Milletine ve ordusuna layık bir cumhurbaşkanı olarak, hükümet olarak darbecilere milletimizle omuz omuza durarak karşı koyduk, darbecilere darbeyi vurduk. Fetocu hainler halktan gasp ettikleri uçaklarla, helikopterlerle, milli iradenin merkezi Meclis'in tepesinden bombalar yağdırdılar. O gece bombalara rağmen milletvekillerimiz Meclis'ten ayrılmadılar, bu alçaklığa karşı kahramanca direndiler. Hainler tankların önüne çıkan vatandaşlarımızın üzerine yağmur gibi kurşunlar yağdırdılar."

- "Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir"

Yıldırım, darbe girişimi sırasında şehit olanları hayırla ve şükranla her zaman anacaklarını, aziz hatıralarını kalplerinin en müstesna köşesinde yaşatacaklarını ve emanetlerine sahip çıkacaklarını vurgulayarak, gazilerle de omuz omuza olacaklarını bildirdi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin geçmiş dönemlerde zaman zaman darbe girişimleriyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her seferinde, 60'ta da, 71'de de, 80'de de, 28 Şubat'ta da ne yazık ki darbeciler galip geldi ama bu sefer sizin iktidarınızda, AK Parti iktidarında, darbeciler dersini aldı, darbeyi yediler. Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Millet olarak büyük acılar yaşadık, büyük bedeller ödedik, ekonomik kayıplarımız oldu. Bunları telafi ederiz ama en büyük kaybımız insan kaynağımızdır, insanlarımız hayatını ortaya koydu, hayatlarıyla bir bedel ödeyerek bu belayı defetti.

Daha önce bu kadar büyük bir ihanet, böyle büyük bir felaket yaşamadı bu millet. Üstelik fetocu hainler bu acıların hepsini bütün dünyanın gözü önünde bize yaşattılar. Ruhlarını, akıllarını satanlara, Türkiye'nin ruhunu, istiklalini teslim etmedik, etmeyeceğiz. O karanlık gecede okunan ezanlar ve selalar, kalplerimizi bütünleştirdiği gibi sonsuza kadar hep bir olacağız, beraber olacağız. Bundan böyle bu asil millete hiç kimse böyle kötülükler yapamayacak. Hiçbir alçakça girişim, provokasyon bizim kardeşliğimizi bozamayacak."

- Yenikapı Ruhu

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, demokrasi, hukuk, istiklal ve özgürlük için hükümet ve muhalefetin birlikte "Yenikapı Ruhunu" yaşattığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı ve tüm siyasi parti genel başkanlarının aynı yerde saf tuttuğunu vurgulayan Yıldırım, o gece medyanın da darbeye karşı önemli bir sınav verdiğine işaret etti. O gece ayakta olan 80 milyonun daha sonra da demokrasi nöbeti tuttuğunu anımsatan Yıldırım, aynı duygu ve kardeşliğin tüm Türkiye'de ve gönüldaş ülkelerde yaşandığını söyledi.

Yıldırım, dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye desteklerini ileten, demokrasi ve hukuk adına Türk milletinin yanında acılarını paylaşan tüm dost ülkelere teşekkür etti.

Başbakan Yıldırım, "(Türkiye otoriterleşiyor) diyenlere bu tabloyu iyi okumalarını öneriyorum. Milletin oylarıyla iş başına gelen cumhurbaşkanını alaşağı etmek isteyenler, insafsızca eleştirenler, verilen bu mesajı, bu kardeşlik ruhunu iyi değerlendirmelidir. Bugün bu ülkede demokrasimiz ayaktaysa, cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve onun liderliğinde kahramanca direnen milletimiz sayesindedir." diye konuştu.

Darbe gecesi halkın bir, iri ve diri olduğunu belirten Yıldırım, o gece hainlerin, devletine, Meclisine, emniyetine, vatandaşına kurşun atan alçakların kaybettiğini, milletin ve demokrasinin kazandığını ifade etti.

Bu başarının hep birlikte kazanıldığının ve demokrasi destanı yazdığının altını çizen Yıldırım, Türkiye'nin şimdi daha güçlü olduğunu belirterek, 16 Nisan'da da milletin "evet" oylarıyla büyük bir değişime imza atacaklarını bildirdi.

Başbakan Yıldırım, daha güçlü bir demokrasi ve dinamik bir yönetimle Türkiye'nin çok daha büyük hedeflere koşacağına değinerek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, mevcut sistemin yol açtığı boşlukları da dolduracağını ve artık zaman kaybetmeden 2023 hedeflerine ve muasır medeniyetler seviyesine kararlı adımlarla yürüneceğini kaydetti.

(Sürecek)