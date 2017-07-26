27.07.2017 11:42:50

Ulusalcılardan ‘yeni darbe’ açıklaması

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yeni darbe senaryoları bitmek bilmezken, dün Türkiye gazetesinin manşetten verdiği AK Parti hükümetine yönelik yeni darbeyi ulusalcıların yapacağı yönündeki iddia ulusalcıların tepkisini çekti.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yeni darbe ihtimaline ilişkin ihtimaller tartışılırken, dün Türkiye gazetesinin manşetten yayımladığı yeni darbeyi ulusalcıların yapacağı iddiası ulusalcıların tepkisini çekti.



“BİR BUÇUK, İKİ YIL İÇİNDE YENİ DARBE”



Türkiye gazetesi, dün “Yeni darbeyi ulusacılar yapabilir” manşetiyle çıktı. Güvenlik kaynaklarına dayandırılarak Nuri Elibol imzasıyla verilen haberde FETÖ'nün askeriye içinde yeni bir darbeye kalkışacak gücü olmadığını ancak sistemdeki zafiyet sebebiyle başka kesimlerin darbe girişiminde bulunabileceği ifade edildi. Haberde güvenlik kaynaklarının ağzından “Darbe hazırlıklarını tespit edemeyen bir sistem zaafı sözkonusu. Eğer bu problem giderilmez, sivil asker ilişkileri Batı normlarında düzenlenmezse bir buçuk, iki yıl içinde ordudaki ulusalcılar darbeye kalkışabilir” ifadelerine yer verildi.







AYDINLIK: YAŞ ÖNCESİ NİFAK



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki ‘ulusalcı' kesime yakınlığıyla bilinen Aydınlık gazetesi ise Türkiye'nin haberinin Yüksek Askeri Şura öncesinde ‘nifak' çıkarmak maksadıyla yapıldığını iddia etti. Türkiye'nün dünkü manşetine bugün manşetten cevap veren Aydınlık, “YAŞ Öncesi Nifak Çabası” başlığıyla çıktı.



“Yüksek Askeri Şura'ya (YAŞ) kısa bir süre kala, 'TSK'daki ulusalcılar darbe yapacak' kampanyası hızlandı. Yüksek Askeri Şura öncesinde nifak faaliyetiyle, çeşitli gruplaşmalar olduğu iddiasıyla ABD ile karşı karşıya gelen ve PKK'ya karşı kararlı operasyonlar yürüten Ordu'nun birliği bozmaya çalışılıyor” denilen haberde daha önce benzer iddiaların FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Michael Rubin tarafından seslendirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



Nuri Elibol haberini güvenlik kaynaklarına dayandırıyor. Ama zamanında TSK'daki FETÖ örgütlenmesini dile getirenler ve bu nedenle uzun yıllar hapiste yatmış olan askerler, TSK'daki FETÖ temizliği konusunda aynı şeyleri düşünmüyorlar. 'Ulusalcılar darbe yapacak' haberlerinin Yüksek Askeri Şura öncesinde gazete manşetlerine taşınmasının belli bir amaca yönelik olduğunun açık olduğunu vurgulayan emekli generallerin değerlendirmesi, özetle şöyle:



“FETÖ, Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davaları ile TSK'daki vatansever subayları hapse attı. Kendi adamlarının önünü açtı. 15 Temmuz darbe girişiminde bu gerçek net olarak ortaya çıktı. Şimdi birileri yine kumpas peşinde. Bu iddiaları ortaya atanlar çok iyi araştırılmalı. Asıl amaçları ortaya çıkarılmalı.”

TSK'da özellikle FETÖ'nün etkin olduğu dönemde yükselen ve kritik görevlerde bulunan çok sayıda Albayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bir dönemde, 'TSK'da FETÖ kalmadı' iddialarının FETÖ'yü korumak amaçlı olduğunu savunan emekli askerler, hükümete “Yeni kumpaslara alet olmayın” uyarısı yaptılar.



