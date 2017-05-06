07.05.2017 10:22:47

Ulusal tekstil mühendisliği kongresinde tekstil uyarısı

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, tekstil ile ilgili uyarılarda bulunarak, 'Tekstil bitti diyenlere sesleniyorum; tekstil bitti diyenlere bakmayın. Tekstilde Türkiye bayrağı dalgalanıyor, açın gözlerinizi' dedi.

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SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, tekstil ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Tekstil bitti diyenlere sesleniyorum; tekstil bitti diyenlere bakmayın. Tekstilde Türkiye bayrağı dalgalanıyor, açın gözlerinizi" dedi.TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı ve SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, SANKO'nun ana sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Mustafa Kemal Amfisinde düzenlenen 14'üncü Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi'ne katıldı.konukoğlu'nun İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ile birlikte katıldığı kongreye ülke genelindeki üniversitelerin tekstil mühendisliği bölümlerinden 500'ün üzerinde öğrenci ve öğretim üyeleri de izledi. Öğrenciler, konuşmalardan önce izlettirilen ve Gaziantep'te iplikçilerin türküsü olan Haşıl'ın eşliğinde eğlendi. Konukoğlu, başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğine işaret ederek, çok çalışmayanın ve kendisinden fedakarlık yapmayanın başarılı olmayacağını söyledi."Tekstilde Türkiye'nin bayrağı dalgalanıyor"Konkoğlu, öğrencilere iş yaşamından kesitler anlatarak, iş başvurusu sürecinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Tekstil sektörünün geleceğinden endişe edilmemesini isteyen Konukoğlu, "Mühendis adaylarına sesleniyorum. 'Tekstil bitti' diyenlere bakmayın, tekstilde Türkiye'nin bayrağı dalgalanıyor. Açın gözlerinizi, Türkiye tekstilden daha uzun yıllar ekmek yiyecek" dedi. Konkoğlu, tekstilde İngiltere ve Fransa'nın bir asra varan hakimiyetlerinin, bu ülkelerin sömürgelerinin bağımsızlıklarını kazanması ile sona erdiğini anımsatarak, "Fransa'dan sonra tekstilde bayrağı İtalya devralmıştı. Ancak, son 20-25 yıldaki gelişmeler sonrasında Türkiye öne çıktı. Kumaşımız, tasarımımız rakip tanımaz hale geldi. Türkiye'de birikim var, tekstil bitmez. Tekstilde ekmek var. Korkmayın, mesleğinizi en iyi şekilde yapmak için çaba gösterin" ifadelerine yer verdi."Her üniversite de tekstil bölümü olmamalı"Türkiye'de tekstil mühendisliği bölümü olmayan yok gibi" diyen Konukoğlu, tekstil mühendisliği bölümü ile ilgili de uyarılarda bulundu. Tekstil mühendisliği bulunan üniversitelerin tekstil fabrikası da kurması gerektiğini savunan Konukoğlu, "Böyle olmaz. Bütün bölümler, fakülteler için buna çözüm bulunmalı. Hangi üniversite veya üniversiteler tekstilde güçlüyse ki bu en fazla 2-3 olmalı, orada kümelenme modeli uygulanmalı. Fakülte ve bölümler, yanlarına kurulacak fabrikaları ve son teknoloji makinelerle teçhiz edilmiş laboratuvarlarıyla uygulamalı eğitim vermeli. Yalnız tekstil değil, diğer bölümler için de böyle bir yaklaşım sergilenmeli. Tekstil kampüsü, makine kampüsü, inşaat kampüsü gibi sistemle daha güçlü eğitim verilmeli" şeklinde konuştu. Herkesin başarı hikayesini kendisinin yazacağına vurgu yapan Konukoğlu, "Hayal edin, hedef koyun, peşinden koşun, çok çalışın" diyerek öğrencilere yol haritası çizdi. Bir soru üzerine, çalışmaya başladığı dönemde Adana Güney Sanayi'de usta olmayı hayal ettiğini, örnek aldığı kişinin ise Sakıp Sabancı olduğunu kaydeden Konukoğlu, sektörün geldiği noktayı, "Eskiden bobinde bir usta günde en fazla 12 kilogram iplik sarardı. Şimdi 6 ton iplik sarıyor" diyerek özetledi.Diğer konuşmacılarSözlerine, "İdolümüz olan Abdulkadir Ağabey'den sonra konuşmak kolay olmayacak" diye başlayan ATHİB Başkanı Zeki Kıvanç ise Türkiye'nin milletçe çok çalışarak yol alacağına inandığını bildirdi. Kıvanç, "Ailenizin zenginliği sizi sivil toplum kuruluşlarında bir yere getirmez. Ancak başarılı olursanız sivil toplum kuruluşlarında yer alabilirsiniz" diyerek gençleri sivil toplum kuruluşlarında yer almaya çağırdı.İTHİB Başkanı İsmail Gülle de "İplikte, tekstilde olmamızda, vizyonuyla bize cesaret veren Abdulkadir Bey'in büyük rolü vardır" dedi. Gülle, sektöre ilişkin değerlendirmeler de yaptı.