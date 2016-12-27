27.12.2016 16:33:23

Uludağ Üniversitesine Aydınpınar desteği

Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi ve Mudanya Aydınpınar Mahallesi arasında Uludağ Üniversitesine yer tahsisi ile ilgili protokol imzalandı.

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Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi ve Mudanya Aydınpınar Mahallesi arasında Uludağ Üniversitesine yer tahsisi ile ilgili protokol imzalandı.Bursa Valisi İzzettin Küçük, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Yusuf Ulcay ve Mudanya Aydınpınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Gür tarafından Bursa Valiliği Tarihi Heykel Hizmet Binasında imzalanan protokol ile Aydınpınar'a üniversite hizmetinin götürülmesinin yanında Aydınpınarlılar için sağlık alanında istihdam oluşturulması ve huzurevi ve yaşlı bakım hizmetlerinin verilmesi hedefleniyor.İmza töreninde konuşan Vali İzzettin Küçük;"Aydınpınar Mahallesi Muhtarımız özelinde tüm Aydınpınarhalkına çok teşekkür ederiz. Üniversitemiz gelişip büyüdükçe Bursa'mız da gelişip büyüyecektir. Üniversitenin gücü şehrin gücüdür. Üniversiteler, müştemilatları ile bir şehre ufuk açan, vizyon katan yerlerdir. Aydınpınar Mahallemiz de bu bilinçte. Üniversitemize daha önce de yer tahsisi konusunda destek olmuşlardı bugün yeni bir arazi ile destek olmaya devam ediyorlar. Bu desteklerin karşılığını katbekat hem kendileri hem de şehrimiz görecektir. Hayırlı olmasını diliyorum."dedi.Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.YusufUlcay ise ;"Öncelikle Aydınpınar Mahallesi sakinlerine ve Muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bağışlanan arazide yeşil alanın korunması önceliği ile bungalov tarzında bir inşa ile Üniversitemize bağlı bir huzurevi yapmayı planlıyoruz.Daha önceki bağışlanan yerimiz hemen Mudanya Devlet Hastanesi önünde soldaki bir tepe. İnşallah oraya bir huzurevi, bir misafirhane ve bir geriatri ünitesini yap-işlet-devret yöntemiyle yapacağız. Bunları yeşil alanları muhafaza etmek suretiyle gerçekleştireceğiz."dedi.Aydınpınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Gür de ; "Aydınpınar'da mera vasfı olan arazimizin Üniversitemize kazandırılarak halka yararlı bir girişimde bulundukları için, bir Aydınpınarlı olarak bu işe vesile olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.