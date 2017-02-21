21.02.2017 11:16:41

Uludağ Üniversitesinde Ar-Ge Günleri

Uludağ Üniversitesi (UÜ), 15-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan VI. Ar-Ge Günlerine hazırlanıyor.

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Uludağ Üniversitesi (UÜ), 15-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan VI. Ar-Ge Günlerine hazırlanıyor.VI. Ar-Ge Günleri, Bursa'nın ve Türkiye'nin önemli şirketlerinin Ar-Ge yöneticilerini ve uzmanları ağırlayacak. 15-16 Mart tarihleri arasında Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenecek faaliyette Ar-Ge merkezleri, kamu ve özel sektör ortaklığının yaygınlaştırılması ve ortaya çıkacak fikirlerin ürüne dönüştürülmesi hedefleniyor.Ar-Ge merkezlerinin stantlarını ve sunumlarını oluşturulacak fuaye alanında sergileyebileceği VI. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günlerine katılacak poster ve projelerde yine aynı fuaye alanlarında ziyaretçilerin dikkatine sunulacak. Randevulu patent görüşmelerinin de yapılacağı programda paneller gerçekleştirilecek.'İyi Fikir İş Projeleri ve Girişimcilik' yarışması düzenlenip dereceye giren öğrencilere özel ödüller verilecek.