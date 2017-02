11.02.2017 11:54:29

Uludağ Üniversitesi'nden tekstil sektörünü geliştirecek imza

Uludağ Üniversitesi, tekstil sektörünün öncü firmalarından Zorluteks ile tekstil ve mühendislik alanında Ar-Ge çalışmaları yapacak.Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Zorluteks Tekstil San. Tic. A.Ş. ile Uludağ Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre Uludağ Üniversitesi, Zorluteks Ar-Ge Merkezi'nde tekstil ve mühendislik başta olmak üzere araştırma ve geliştirmeye yönelik ortak proje çalışmaları yapacak. Kurumlar arasında işbirliklerinin geliştirilmesini de hedefleyen protokol imzalandı. UÜ Rektörü Yusuf Ulcay, göreve geldikleri günden buyana sektör-üniversite ortaklığını güçlendirmek için Türkiye'nin ve Bursa'nın önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri imzaladıklarını belirtti.Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde yer alan her sektörle bundan sonraki süreçte de işbirliklerine devam etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ulcay, "Uludağ Üniversitesi'nin birinci önceliği şehrin ihtiyaçlarına cevap vermektir. Bursa'nın ihtiyaçları üniversitemizin her zaman önceliğinde olacaktır. Aynı zamanda tekstil üretiminin başkenti olan Bursa'da yatırım yapan hemen her sektörden kurumlar ile işbirliği protokolleri imzalıyoruz" dedi.Zorluteks Tekstil San. Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi Müdürü Murat Yıldırım ise, kurum olarak henüz yeni bir Ar-Ge merkezi kurduklarını açıkladı. Sektöre hızlı bir giriş yapmak istediklerini söyleyen Murat Yıldırım, "Bursa'yı ve Uludağ Üniversitesi'ni seviyoruz. Korteks çatısı altında önemli bir yatırımımızın olduğu kentin üniversitesi olan Uludağ Üniversitesi'yle ortak çalışmalar yapmak istedik. Bu protokol sayesinde öğrencilere gerek staj imkanları sağlayarak gerek teknik geziler düzenleyerek fayda sağlamaya çalışacağız. Aynı zamanda öğretim üyeleriyle de teknik çalışmalar yapacağız. Projelerde ortaklıklar kuracağız. İki kurum için de çok önemli bir ortaklık olacağını düşünüyorum. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper de iki önemli kurumun işbirliği protokolü imzalayacak olmasını çok önemsediğini vurguladı. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülvahap Yiğit ise, iş birliği protokolünün iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.