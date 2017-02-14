14.02.2017 11:10:44

Uludağ Üniversitesi kendi enerjisini üretecek

Uludağ Üniversitesi, alternatif enerji kaynakları politikalarına destek olmak maksadıyla Görükle Kampusuna güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kurmayı planlıyor.

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Uludağ Üniversitesi, alternatif enerji kaynakları politikalarına destek olmak maksadıyla Görükle Kampusuna güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kurmayı planlıyor.Rektör Yusuf Ulcay, üniversite olarak rüzgâr ve güneş enerji santralleri kurmak için fizibilite çalışmalarına söyledi. Uludağ Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu tarafından 3.'sü düzenlenen Ulusal Yenilenebilir Enerji Kongresinde konuşan Rektör Yusuf Ulcay, alternatif enerji sistemlerinin Türkiye'de kurulması ve yaygınlaştırılması gerektiğine işaret etti. Enerji verimliliği ve tasarrufu çağrında bulunan Yusuf Ulcay, "Gelişmiş dünya ülkelerinin alternatif enerji kaynakları konusundaki gayretlerini hepimiz görüyoruz. Enerji verimliliği ve alternatif enerji kaynaklarına yönelme konusunu ulusal hedeflerimiz arasında kabul etmemiz gerekiyor. Bizler de üniversiteler olarak bu alandaki projelere daha çok yönelmeliyiz. Uludağ Üniversitesi yönetimi olarak herkese örnek olması için rüzgâr ve güneş enerji santralleri kurmak için fizibilite çalışmalarına başladık. Üniversitemizin kampus alanında güçlü olmamakla birlikte rüzgâr ve güneş enerjileri için yeterli potansiyel bulunuyor. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu ile ön görüşme yapıldı. Santral kurmamızda bir mani yok. Küçük çaplı santraller olacak ve ancak üniversitemizdeki enerji giderlerine kısmı katkı sağlayacak" dedi.Dünyanın 5. tesisi bursa'da açılacakDüzenlenen kongrenin verimli geçmesi temennisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Karlık ise yeniliklere açık olunması gerektiğinin altını çizdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak insan için, kent için verimlilik temelli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Karlık, "Büyükşehir olarak, akışkan yataklı çamur yakma ve enerji üretim tesisi kuruyoruz. Yakında hizmete açacağız. Dünya genelinde bizimkiyle birlikte sadece 5 adet var. Bursalı sanayicilerimizle birlikte yaptık. Önümüzdeki ay hizmete açmayı hedefliyoruz. Artık nehirlerimiz, ırmaklarımız daha temiz akacak. Yüzde yüz yerli bir tesis olacak. Enerji üreten bir tesis olacak. Ürettiği enerjiyi de satarak kendi kendini amorti edecek. Buradaki amacımız kıt kaynakların en verimli şekilde kullanımıdır. Bizim petrolümüz ya da madenimiz yok. Hepimiz daha çok çalışmak zorundayız" şeklinde konuştu.Enerji Verimliliği Derneği Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Uysal da 'Enerji Verimliliğinde Türkiye' konulu bir sunum yaptı. İki gün süren 3. Ulusal Yenilenebilir Enerji Kongresinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldıkları oturumlar düzenlendi.