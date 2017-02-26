26.02.2017 16:57:04

Uludağ kayak şampiyonalarının merkezi oldu

Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Uludağ, birbirinden önemli müsabakalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

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Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Uludağ, birbirinden önemli müsabakalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.Düzenlenen müsabakalarla her geçen gün daha fazla öne çıkan ve kayak sporunun markası haline gelen Uludağ'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Kayak Federasyonu işbirliğiyle 22-25 Şubat 2017 tarihleri arasında üç büyük organizasyon yapıldı. Okullar arası Kayak Türkiye Şampiyonası, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG), A1 Ligi 2. Ayak U12 - U14 - U16 ve A2 Ligi U12 Alp Disiplini kayak yarışlarının yanı sıra Minikler Festivaline aynı anda ev sahipliği yapan Uludağ'da, 23 ilden gelen yaklaşık bin sporcu madalya mücadelesi verdi. Okul Sporları Kayak Türkiye Birinciliği kapsamında Küçükler-Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde düzenlenen Alp Disiplini, Kayaklı Koşu, Snowboard ve Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) yarışları başarıyla tamamlanırken, A1 Ligi 2. Ayak U12 - U14 - U16 ve A2 Ligi U12 Alp Disiplini kayak yarışları ise tüm heyecanıyla devam ediyor.Müsabakaların güvenli bir şekilde tamamlanması için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait güvenlik ağları ve koruyucu minderler ile kontrol altına alınan pistlerde yapılan müsabakalara katılan sporcular dereceye girebilmek için yoğun mücadele verdi. A1 Ligi 2. Ayak U12 - U14 - U16 ve A2 Ligi U12 Alp Disiplini kayak yarışları heyecanı sürerken, Bursa'dan 40 sporcunun katıldığı ve 2 gün süren Okul Sporları ve Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakaları sonunda ödül töreni düzenlendi.Yarışları izleyen ve dereceye giren başarılı sporcuları tebrik eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin'in yanı sıra Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı Okul Sporları Şube Müdürü Nuri Kılıç ve Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Kemal Usta dereceye giren sporcuları madalyayla ödüllendirdi.Yarışlarda dereceye giren Bursalı sporcularAlp Disiplini SlalomKüçük KızSerranur Kartal (Türkiye 1.si) Özel Çakır OrtaokuluGenç KızZeynep Serra Öztürk (Türkiye 4.sü) Özel Şahinkaya Özlüce Anadolu LisesiGenç Erkek1- Asrın Beceren (Türkiye 1.si) TED Bursa Özel Koleji2- Yunuscan Erşan (Türkiye 3.sü) Özel Bursa Marmara Akcan ALAlp Disiplini Giant SlalomGenç Erkek1- Metehan Daşdemir (Türkiye 1.si) BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi2- Asrın Beceren (Türkiye 2.si) TED Bursa Özel Koleji3- Yunuscan Erşan (Türkiye 4.sü) Özel Bursa Marmara Akcan AL