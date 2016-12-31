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31.12.2016 18:59:35
Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu
Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu
Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu
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Komiser yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
2016 yılı 2'nci dönem Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) ilk derece amirlik eğitimi sınav sonuçları açıklandı.
31.12.2016 18:47:42
Dışişleri Irak'taki intihar saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Irak'ın DEAŞ terörüyle mücadelede önemli mesafe kaydettiği bir dönemde yapılan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.' denildi.
31.12.2016 18:39:18
Akçakale sınırında 16 kilo patlayıcı ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırında 2 çuval içerisinde 16 kilo TNT ve çok sayıda patlayıcı malzemesi ele geçirildi.
31.12.2016 18:36:23
Suriyelilerin beklentileri: Ateşkes ve huzur
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeliler, yeni yıldan beklentileri arasında, başlayan ateşkesin devam etmesi ve ülkeye gelecek huzurla birlikte evlerine dönmek olduğunu söyledi.
31.12.2016 17:40:34
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Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün kalp pili taşıdığını ve aylık rutin kontrollerinin yapılamadığını söyleyen avukatı Erdal Kuzu, “Yaşamının riske edilmesi söz konusu” dedi.
31.12.2016 17:40:11
Arabalı feribotta araçlar düşme tehlikesi geçirdi
Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan arabalı feribotun ön kapağı denize düştü.
31.12.2016 17:17:11
Çamlıca tepesi beyaza büründü
İstanbul'da kar yağışı Anadolu Yakası'nda da etkisini artırırken, Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, büyükleri ile kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.
31.12.2016 16:50:28
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