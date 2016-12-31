31.12.2016 22:38:39

Uludağ'da kar üstünde mangal keyfi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da vatandaşlar, yılbaşı öncesi hissedilen eksi 12 derecelik sıcaklıkta kar üstünde mangal keyfi yaptı

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Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da vatandaşlar, yılbaşı öncesi hissedilen eksi 12 derecelik sıcaklıkta kar üstünde mangal keyfi yaptı.2017 yılına sayılı saatler kala kış turizmin önemli merkezlerinden Uludağ'da, tüm oteller yüzde 100 oranında doluluğa ulaştı. Kar kalınlığının 220 santimetreye ulaştığı zirvede, günübirlikçi tatilcilerde hissedilen eksi 12 derecelik sıcaklıkta kar üstünde mangal keyfi yaptı. Gün boyu pistlerde kayak yapan tatilcilerin yanı sıra akşam saatlerinde kar içinde mangal yapan vatandaşlar da renkli görüntüler oluşturdu. Yeni yılın mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ettiklerini ifade eden vatandaşlar, araçlarında açtıkları müziklerle de gönüllerince eğlendi.(Mesut Alan - Abdullah Çibir - Samet Doğru / İHA)