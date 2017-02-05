05.02.2017 14:42:35

Uludağ'a sis çöktü

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da 2 gündür yoğun sis görülüyor. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına indiği kayak pistlerinde tatilciler jandarma ekipleri tarafından olası kazalara karşı sürekli uyarılıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da 2 gündür yoğun sis görülüyor. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına indiği kayak pistlerinde tatilciler jandarma ekipleri tarafından olası kazalara karşı sürekli uyarılıyor.Uludağ'da, sömestr tatilini kayak yaparak değerlendiren tatilciler karın keyfini sürmeye devam ediyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Uludağ'da, hava sıcaklığı gündüz 2 derece olarak ölçüldü. Dün öğle saatlerinden itibaren devam eden sis ve rüzgar, bu sabahtan itibaren etkisini arttırdı. Oteller bölgesinde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Uludağ'a iptal olan teleferik seferleri yüzünden araçlarıyla çıkmak zorunda kalan sürücüler ise yoğun siste araç kullanmakta zorlandı. Jandarma ekipleri ise pistlerde yaşanabilecek kazalar için vatandaşları sık sık uyardı. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığı öğrenildi.