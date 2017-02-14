14.02.2017 10:59:29

Uluabat gölü kurtuluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 30 milyon TL'lik yatırımla Uluabat Gölü'nü kirlilikten kurtaracak.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 30 milyon TL'lik yatırımla Uluabat Gölü'nü kirlilikten kurtaracak.Uluabat Gölü'ne temiz su bırakılmasını sağlayacak Akçalar Arıtma Tesisi inşaat alanını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, çevre köylerden toplanan atık suların tesiste arıtılarak göldeki kirliliğin önüne geçileceğini söyledi. Gölün güneydoğusu ile batısına 1 metre çapında kolektörler döşendiğini, çevre bölgelerdeki atıkların döşenen kolektörler vasıtasıyla toplanarak Akçalar arıtma tesisine aktarılacağını belirten Recep Altepe, "Şu anda arıtma tesisi inşaatı başladı. İnşallah bütün atıklar bu tesiste bir araya getirilecek ve arıtılacak. Böylelikle Uluabat Gölü'nün kirlenmesinin gönüne geçilecek" dedi.Altepe, göl çevresindeki Gölyazı, Çatalağıl, Karacaoba, Başköy ve Akçalar'ın atıklarının tesiste değerlendirileceğini ifade etti. Batıdaki Fadıllı bölgesine döşenen kolektörlerle birlikte bütün atıkların Akçalar bölgesindeki arıtma tesisinde toplanacağını kaydeden Başkan Recep Altepe, "Bu yatırımla birlikte, nasıl daha önce sahil ile derelerde tam temizliği sağladıysak, Uluabat Gölü'nde de bu yapılmış olacak. Buraya artık direkt deşarj yapılmayacak. Arıtma tesisi ve kolektörlerle birlikte toplam 30 milyon TL'lik yatırım gerçekleşmiş oluyor. Her şey daha temiz çevre daha temiz bir Uluabat için" diye konuştu.