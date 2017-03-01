01.03.2017 11:53:36

Ultraslan Bilecik UNİ Grubu yaşlılarla buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Ultraslan Bilecik UNİ grubu, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Ultraslan Bilecik UNİ grubu, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.Ultraslan Bilecik UNİ grubu, sosyal etkinliklerine devam ederken Bilecik Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılarla vakit geçirdi. Yaşlıların sorunlarını dinleyen ve onlarla sohbet eden gençlerin sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceği öğrenildi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Ultraslan Bilecik UNİ Başkanı Alper Ulaş, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında etkinliklerine devam ettiklerini belirtti. Ulaş, "Bir sosyal sorumluluk projesi varsa ortada bayrağı en önde Ultraslan Bilecik UNİ grubu olarak taşırız. Bilecik Huzurevimi'ze Ultraslan Bilecik UNİ Bayan Grubu ile birlikte giderek yaşlılarımızla birlikte vakit geçirdik. Onların görmek istedikleri ilgiyi göstermeye çalıştık. Dertlerini, sorunlarını dinledik. Çok keyifli vakit geçirdik. Bunlar güzel şeyler. Biz yine her zaman sosyal sorumluluk projelerinde en önde olacağız ve elimizin uzandığı herkesin yanında olmaya çalışacağız" dedi.