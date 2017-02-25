25.02.2017 10:51:56

Ülkü Ocaklarından birlik ve beraberlik konseri

Eskişehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından her yıl gerçekleştirilen birlik ve beraberlik konseri bu yıl da düzenlendi.

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Eskişehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından her yıl gerçekleştirilen birlik ve beraberlik konseri bu yıl da düzenlendi.Eskişehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca her yıl gerçekleştirilen birlik ve beraberlik konseri, bu yıl kapalı spor salonunda gerçekleşti. Düzenlenen geceye, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Klavuz, MHP İl Başkanı Kadir Bıyık, Ülkü Ocakları İl Başkanı Yasin Yumrukaya ve binlerce üye katıldı. Ayrıca açışı yapılan yeni hizmet binasının da hizmete girmesinden dolayı ayrı bir anlamı içeren konser, açılış konuşmalarının ardından mehter takımının çaldığı marşlarla başladı. İzleyicilere unutulmaz anlar yaşatan mehter takımı, çaldığı bazı parçalara seyirciler de eşlik etti.Daha sonra sahneye çıkan sevilen sanatçı Ali Kınık, salonu dolduran yaklaşık 10 bin seyirciye Ali Ayşe'yi Seviyor, Neredesin Reis, Ağla Memleketim gibi şarkılarla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ali Kınık, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.