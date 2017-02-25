25.02.2017 15:25:37

Ülkü Ocakları 9 ilin katılımıyla bilgi yarışması düzenledi

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından İç Anadolu bölge bilgi yarışması 9 ilin katılımı ile Nevşehir'de yapıldı.

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Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından İç Anadolu bölge bilgi yarışması 9 ilin katılımı ile Nevşehir'de yapıldı.Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından ortaöğretim kurumları arası bilgi yarışması Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar kasabasında yapıldı. Düzenlenen bilgi yarışmasına Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin Ceylan'ın yanı sıra genel merkez yöneticileri, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Kırkkale, Karaman, Aksaray, Konya illeri Ülkü Ocak Başkanları katıldı.Uçhisar Belediyesi düğün salonunda düzenlenen yarışmada yarışmaya katılan illere 20 soru soruldu. Sorulan 20 soru üzerinden en fazla doğru cevabı veren iller Ankara ve Nevşehir olurken yarışmanın birincisini belirlemek amacıyla yedek sorulara geçildi. Yedek sorularda da eşitlik bozulmayınca bilgi yarışmasının birinciliğini çekilen kura sonrası Ankara kazanırken Nevşehir ise ikinciliği elde etti.Nevşehir'de düzenlenen bilgi yarışmasında ilk iki sırayı elde eden Ankara ve Nevşehir Ülkü Ocakları Türkiye birinciliği için düzenlenecek olan yarışmaya katılacaklar. (COŞ-SK)