27.07.2017 16:26:39

Ülker'den fabrika satışı!

Ülker ile Japon Nissin grubunun noodle olarak bilinen çubuk erişte ürettiği Sakarya'daki fabrika Oba Makarna'ya devrediliyor

Ülker markası ile bilinen Yıldız Holding bünyesindeki Bellini Gıda Sanayi ile Japon Nissin Food arasında 2012 yılında ortaklık anlaşması imzalanmış ve Japonlar 23.5 milyon dolar karşılığında şirketin yüzde 50'sini almıştı.

İki ortak Uzakdoğu'da sıkça tüketilen ve çubuk erişte olarak bilinen noodle'ı Türkiye'de yaygınlaştırmak için Sakarya'daki fabrikada üretime başlamışlardı.

Gelinen noktada iki ortak fabrikayı Oba Makarna'ya devretme kararı aldı.

Dünyanın en büyük 3 makarna üreticisinden biri olan Oba 400'den fazla çalışanıyla 86 ülkeye satış gerçekleştiriyor. Günlük 100 ton makarna, 150 ton irmik üretimi yapan şirket, 200 tonluk un üretim kapasitesine sahip.