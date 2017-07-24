24.07.2017 12:20:27

Ülkedeki çatışmalar 60 aileyi yerinden etti

Kolombiya'nın Norte de Santander yönetim bölgesinde 60 ailenin, ordu ile silahlı gruplar arasında süren çatışmalar sebebiyle yerlerini terk ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamada söz konusu bölgeye bağlı Buena Suerte, La laguna ile Belgica mezralarında güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasındaki çatışmaların, 60 aileye mensup yaklaşık 240 kişinin evlerini terketmesine neden olduğu belirtildi.

Yerel yetkililerin yanı sıra Devlet Başkanlığının insan hakları konusunda çalışmalar yürüten Defensoria del Pueblo biriminin çatışmalarla ilgili araştırma yürüttüğü aktarılan açıklamada, bölgedeki 7 evin mermi ve el yapımı patlayıcılardan hasar gördüğü ifade edildi.

Orduyla çatışan grubun ismine yer verilmeyen ve çatışma bölgesindeki bazı evlerin işgal edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada Norveç Mülteci Konseyinin, ilerleyen günlerde yerlerinden olanların tam sayısı ve ihtiyaçlarına ilişkin bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.