14.07.2017 12:39:30
Ülkede salgın alarmı verildi! En az 400 kişi hayatını kaybetti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kolera yüzünden yıl başından bu yana en az 400 kişinin öldüğü belirtildi.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü yetkililerinden Jean Paul Nyakio, ülkedeki 14 bine yakın kolera vakasından en az 400'ünün ölümle sonuçlandığını bildirdi.
Başkent Kinşasa'da yıl başında ortaya çıkan kolera salgınının ülkenin doğusuna doğru yayılmaya başladığını kaydeden Nyakio, içilebilir ve temiz su eksikliğinin salgının yayılmasına neden olduğuna dikkati çekti.
BM'ye göre, ülkede geçen yıl 18 bine yakın kişide kolera tespit edilmiş, 500'den fazla vaka ölümle sonuçlanmıştı.