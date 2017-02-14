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Ülkede kominizim 'Şirinler' ile anlatılınca ülke karıştı
14.02.2017 19:51:22

Ülkede kominizim 'Şirinler' ile anlatılınca ülke karıştı

Uruguay'da bazı okullarda okutulan kitapta komünizmin Şirinler çizgi filminin karakteriyle anlatılması ülkede tartışma yarattı.

Uruguay'da bazı özel okullarda ilköğretim öğrencilerine okutulan bir tarih kitabında komünizmin Şirinler çizgi filmindeki yaşam biçimine benzetilerek aktarıldığı iddiası iktidarla muhalefet arasında tartışmaya yol açtı.

İlköğretim öğrencileri için hazırlanan tarih kitabında "Uruguay-20. Yüzyıl" başlıklı konuda, "komünal yaşam" anlatılırken mavi kahramanlarıyla bilinen Şirinler çizgi filmi ve filmdeki karakterlerin kullanılması ana muhalefetteki Ulusal Partinin tepkisine neden oldu.

Ulusal Parti milletvekili Pablo Itturralde, Uruguay Eğitim ve Kültür Bakanı Maria Julia Munoz'dan konu hakkında açıklama yapmasını talep etti. Partisinin de desteğini alan Itturralde, "Tüm kitaplarda bu tarz konular kültürel yollarla empoze edilmeye çalışılır" diyerek, komünizm fikrinin çocuklara aşılanmaya çalışıldığını savundu.

Ulusal Parti lideri Luis Alberto Lacalle Pou da Eğitim Bakanlığının sorumluluk üstlenmesini istedi ve "Şayet kitap hakkında söylenenler doğruysa acil önlem alınmalı" açıklamasını yaptı.

BAKANLIK VE YAZARLARDAN SAVUNMA

Muhalefetin gösterdiği tepki karşısında açıklama yapan Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcisi Hector Florit ise suçlamayı kabul etmedi.

Florit, "Bu talihsiz bir karşılaştırmadır. Bu kitap devlet okullarında kullanılmıyor. Özel kurumlarda kullanılan metinlerin kontrol yetkisi bizde olmadığı için Eğitim Bakanlığından bağımsız olarak basımı yapılıyor" ifadesini kullandı.

Tartışmalara konu olan kitabın yazarı Silvana Pera ise kendisine yönelik suçlamalar hakkında, "Şirinler'i tanıyor musunuz? Bir köyde yaşayan bir topluluktur. Orada herkesin bir evi vardır ve kimse aç değildir" dedi.


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