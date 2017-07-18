18.07.2017 08:59:49

Ülkede bankalar kapatıldı

Yemen'in Aden kentinde militanların bankalara silahlı saldırı düzenlemesinin ardından kentteki tüm bankalar kapatıldı.

Yemen'in Aden kentinde militanların özel ve devlet bankalarına silahlı saldırı düzenlemesinin ardından güvenlik gerekçesiyle kentteki tüm bankalar 3 günlüğüne kapatıldı. Yemen Merkez Bankası Başkanı Abdullah Salem Al-Naqib, geçtiğimiz günlerde militanlar tarafından gerçekleştirilen silahlı soygunda öldürülmüştü.



Yetkililer, militanların bankalara düzenlediği soygunların zararının 2 bin 187 milyar Yemen riyali olduğunu bildirdi.