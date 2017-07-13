13.07.2017 12:19:46
Suriye'nin İdlib kentinin doğu kısmında bulunan iplik fabrikası mıntıkasında Tahrir El Şam'ın kalabalık olarak bulunduğu sırada saldırı gerçekleştirildi. Motosikletlere yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu Suriye Tahrir El Şam'a mensup 12 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.
Ülke yine kana bulandı: 12 ölü
İdlib'de patlayıcı yüklü iki motosiklet ile gerçekleştirilen intihar saldırısında Suriye'nin muhalif gruplarından Tahrir el Şam mensubu 12 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin İdlib kentinin doğu kısmında bulunan iplik fabrikası mıntıkasında Tahrir El Şam'ın kalabalık olarak bulunduğu sırada saldırı gerçekleştirildi. Motosikletlere yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu Suriye Tahrir El Şam'a mensup 12 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.
Saldırıyı IŞİD'in gerçekleştirdiği düşünülüyor.