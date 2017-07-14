14.07.2017 11:07:24

Ülke sulara gömüldü! Bilanço ağırlaşıyor

Hindistan'ın kuzeydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 80'e yükseldi.

Indiatodayin sitesinin haberine göre, kuzeydoğu bölgesinde Kalkınmadan Sorumlu Bakan Jitendra Singh, sel ve toprak kaymalarının, Assam, Arunaçal Pradeş ve Manipur'da 58 bölgeyi etkilediğini ve 80 kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi.

MUSON YAĞMURLARI HER YIL İNSAN ÖLDÜRÜYOR

"Eşi, benzeri görülmemiş" sözleriyle nitelendirilen afetin hasar tespiti çalışmalarına, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü yetkililerinin de destek vereceği belirtildi.

Daha önceki açıklamalarda, en az 20 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Her yıl haziran-eylül döneminde Hindistan'ın birçok bölgesinde muson yağmurları etkili oluyor. Muson mevsiminde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.