17.07.2017 09:56:00

Ülke kaos içinde... Muhalifler bunu da yaptı!

Venezuela'da muhalefet, devlet başkanı Nicolas Maduro'ya karşı gayrı resmi bir referandum düzenledi.

Muhalefet partilerinin oluşturduğu Demokratik Birlik Masası (MUD) tarafından düzenlenen gayri resmi referandum için 7 milyondan fazla Venezuelalı, sandık başına gitti.

Venezuela'da belirlenen 2 bin noktanın yanı sıra 80 ülkede oy kullanan Venezuelalıların yüzde 95'i, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis oluşturulması teklifine karşı oy verdi.

Merkez Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cecilia Garcia Arocha, büyük üniversitelerin öğretim görevlilerinin garantör olduğu referandumla Venezuelalıların dünyaya ve hükümete açık bir mesaj gönderdiğini söyledi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada Venezuela'nın başkenti Caracas'ın Catia semtindeki oy kullanma merkezine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muhalefet, saldırıdan hükümeti sorumlu tuttu.

KOLOMBİYA'DA 32 AYRI NOKTADA OYLAMA

Kolombiya'daki Venezuelalılar, başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin, Pereira, Manizales, Cartagena, Cali, Santa Marta gibi şehirlerde oluşturulan 32 noktada oy kullandı.

Başkentte üç ayrı bölgeye sandık kuruldu. Şehir merkezindeki tarihi Bolivar Meydanı'nda kurulan sandık, ülkedeki Venezuelalıların oy kullanmak için en yoğun tercih ettiği yer oldu. Kentteki üç bölgeden yüzde 99 oranla muhalefetin lehine "evet" sonucu çıktı.

Sabah erken saatlerden itibaren, Venezuela bayrakları ve pankartlarla meydanı dolduran Venezuelalılar oy verme işlemi bittikten sonra da bölgede kalmayı sürdürdü.