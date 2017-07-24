24.07.2017 09:15:27

Ülke kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 24 kişi öldü, 42 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, patlayıcı yüklü araç Afganistan Başkan Yardımcısı Muhammed Muhakkık'ın evine doğru giderken polis tarafından durduruldu.

İnfilak eden araç sebebiyle 24 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

BBC'ye konuşan Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, saldırganın aracındaki bombayı Kabil'in batısında bir otobüsün yanında infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıyı ise şu ana kadar üstlenen olmadı.