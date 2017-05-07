08.05.2017 08:14:09

Ülke çapında Narko-sokak operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde narkotik madde ticareti yapan şahıslara yönelik narko-sokak operasyonu düzenlendi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde narkotik madde ticareti yapan şahıslara yönelik narko-sokak operasyonu düzenlendi.İhbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.Bu kapsamda; Gümüşhane ve Ardahan illeri hariç 79 ilde adli arama kararı alınarak tespit edilen 907 farklı adreste 913 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyona 1676 ekip ve 7118 personelin katıldı.