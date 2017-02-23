23.02.2017 16:32:31

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 18 Mart'ta temelini atacakları 10 buçuk milyarlık 1915 Çanakkale Köprüsü'nü otoyolu ile bitirip vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 18 Mart'ta temelini atacakları 10 buçuk milyarlık 1915 Çanakkale Köprüsü'nü otoyolu ile bitirip vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.Bir dizi program için Çanakkale'ye gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Lapseki ilçesindeki belediye binası önünde halka hitap etti. Yaklaşık bin vatandaşın katılım gösterdiği programda konuşan Bakan Arslan, "15 yıldır istikrarla, güvenle bu ülkede sizin hizmetkarınız isek teşekkürün sahipleri sizlersiniz. Biz sizden aldığımız destekle 80 ilde olduğu gibi Çanakkale'de de hizmet ediyoruz. Şu ana kadar Lapseki'de 2 milyar 750 milyon TL'lik iş yapmışız. 1915 Çanakkale Köprüsü için o 'hayırcılar, 'olmazcılar' bu meydanda, bir kahvenin önünde kahvede çay içerken 'yok canım, bizi avutuyorsunuz' dediler. Biz ak kadrolar olarak sadece Rabbimin huzurunda secdede eğiliriz. Siz 15 Temmuz'da hainlerin karşısında, mermilerin karşısında eğilmediniz, hep beraber millet olmak için hiçbir şekilde eğilmeyeceğiz. 18 Mart'ta temelini atacağımız, yarısı biten, 10 buçuk milyarlık 1915 Çanakkale Köprüsü'nü otoyolu ile bitirip sizlerin huzurunu sunacağız. Edirne'deki Tekirdağ'daki vatandaşlarımızın Çanakkale'ye kolay erişmesi için onların da hizmetine sunacağız" dedi."Bugün Çanakkale'nin 406 kilometre sıcak asfalt yolu var" diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:"En uzun bölünmüş asfalt, sıcak asfalt Çanakkale'de. Sizin destekleriniz ile bu hizmetleri yaptık ama yetinmiyoruz. Size bir söz daha verdik. 363 milletvekili ile bizi desteklediniz. Bizim de size sözlerimiz var. Ankara'da birileri, '363 milletvekili ile gelmiş olabilirsiniz, milletin hizmetkarıyız diyebilirsiniz ama bizim istediğimiz gibi davranmazsanız biz size iş yapma izni vermeyiz' dediler ama desteklerinizle onları dinlemeden çok iş yaptık. Ne yazık ki o prangalar olmasaydı biz gönlümüzden geçen hızla çıkabilseydik 2023 hedeflerini yakalamış olabilirdik. Bugün 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bitirmiş, hizmetinize vermiş olurduk. Anayasa değişikliğine gideceğiz. Biz 316 kişi size verdiğimiz sözün arkasında olmak için imzalarımızı attık. Kürsü işgallerine rağmen, bacak ısırmalarına rağmen, kürsüleri kırmalarına rağmen 339 milletvekili oyuyla asıl sahibi olan millete getirdik değişikliği. Söz de milletin karar da milletin. Her ne karar verirseniz başımız gözümüz üstüne. Sizlere hizmet yolunda bu değişikliği istiyoruz. 16 Nisan'dan itibaren sizin desteğinizle onlardan kurtulacağız" diye konuştu.Referandumda 'Evet' kararının çıkması halinde tek merkezden yönetileceklerini ifade eden Arslan, "2000-2001'de rahmetli Ecevit cumhurbaşkanı seçti. Meclisteki milletvekillerinin iradesiyle seçiliyordu. Sonra krizler oldu ve hastane kuyruklarında bekledik. Geceden gittik sıra aldık, akşama kadar sıra bekledik. SSK'da iki gün sıra bekliyordunuz ki ilaç alabilelim. O dönemleri yaşadık. Çift başlılık buna benziyor. Bir kamyonun hem önünde hem arkasında şoför mahalli bulunmasına benziyor. O kamyon ya hiçbir yere gitmek ya da uçuruma gider. Çift başlılıktan kurtulmamız lazım. Şimdiki sistemde tek başlılık olacak. Halk sandığa giderken kimi cumhurbaşkanı seçtiğine karar verecek. İcraatı kim yapacak sorusu yok. 3 ay sonra seçime gitti sorusu yok. Siz seçerken cumhurbaşkanı ve hükümeti 5 yıl sonra size hesap verecekler. İyi iş yapmışlarsa 5 yıl daha devam edecek. Bu çift başlılık olmazsa biz size daha iyi hizmet ederiz. 16 Nisan'da 'evet' çıkacağından hiç şüphemiz yok. Biz aldığımız her kararı istişare ediyoruz. Bu istişare sonucunda doğru karar çıkıyor. Bizim aldığımız karar sizin aldığınız karar" şeklinde konuştu.