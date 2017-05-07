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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Coşkunyürek:
07.05.2017 19:48:58

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Coşkunyürek:

'Bakanlığımızın son 14 yılda yaptığı yatırımlarda 340 milyar liralık yatırım söz konusu'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, "Bakanlığımızın son 14 yılda yaptığı yatırımlarda 340 milyar liralık yatırım söz konusu" dedi.

Coşkunyürek, Mimar Sinan Mühendisler Birliği Isparta İl Temsilciliğinin bir otelde düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, ortak hedeflerinin ülkeyi kalkındırmak, devleti güçlendirmek olduğunu söyledi.

Bu hedefe katkı vermek için herkesin büyük çaba içerisinde olduğunu ifade eden Coşkunyürek, "Yeni Türkiye'de yeni hedefler konuldu ve vizyonlar çizildi. Yeni Türkiye'nin kodları da 4 ana sütun halinde oluşturuldu. Birinci sütunu, medeniyet temellerimize sahip çıkmalıyız. İkinci sütunu, gönül coğrafyamızda birleşmeliyiz ve sorumluluklarımızı unutmamalıyız. Üçüncü sütunu da devletle milletin kaynaşması. Dördüncü sütunumuz ise ekonomik ve siyasi bağımsızlığımız. Yeni Türkiye'yi bu 4 temel sütun üzerine inşa etmek için hepimiz bir gayretin içerisindeyiz." diye konuştu.

Coşkunyürek, yapılan yatırımların hiçbirinin rastgele, herhangi bir siyasi tercihle ya da siyasi baskıyla yapılmadığını belirterek, yatırımlarda Türkiye'nin vizyonunun olduğunu ve çalışmaların gereklilikten dolayı yapıldığını kaydetti.

Bakanlık olarak çalışmalarını bu vizyon doğrultusunda yürüttüklerini anlatan Coşkunyürek, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız ortaya koyduğu eserlerle, hedeflerle ülkemizin yüz akı olmuş ve o büyük projelerle imrenilen takip edilen bir ülke konuma gelmiştir. Ulaştırma alanında yaptığımız yatırımlar diğer alandaki yatırımların bir lokomotifi ve gereğidir. Sanayide, ticarette, turizmde, tarımda bir şeyler yapacaksanız mutlaka altyapıyı oluşturan ulaştırma ve haberleşme alanında da çalışmalarınızı üst seviyeye taşımak zorundasınız. O büyük çalışmalar bazen durdurulmak isteniyor, eylemler yapılıyor, bize suçlamalar geliyor. Deniliyor ki 'Bu yap-işlet-devretleri niye yapıyorsunuz, devletin garantiliğini veriyorsunuz, devlet para ödüyor' gibi dayanağı olmayan havada kalan eleştirilerle karşılaşıyoruz. Bizler bunu yaparken Türkiye'nin gelecek vizyonunu, ticari koridorlar üzerindeki konumlarını, jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik konumu düşünerekten bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Türkiye'nin 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olması için çaba gösterdiklerini dile getiren Coşkunyürek, sürdürdükleri yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bugüne kadar 15 bin kilometrenin üzerinde yol yaptıklarını vurgulayan Coşkunyürek, "Eğer biz bunları yapmamış olsaydık 8 milyon olan araç sayısının bugün 22 milyona ulaşmasıyla yollarımızın ne hale geleceğini, hayatın nasıl çekilmez olacağını hayal etmenizi şöyle bir düşünmenizi arzu ederim." ifadesini kullandı.

Yatırımlarda kamu-özel iş birliği modellerini geliştirdiklerini dile getiren Coşkunyürek, bu modeli geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin demiryolu, karayolu ve havayolunda ciddi bir koridorda bulunduğuna dikkati çeken Coşkunyürek, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın son 14 yılda yaptığı yatırımlarda 340 milyar liralık yatırım söz konusu. Burada büyük payın karayollarında olduğunu görüyoruz, 216 milyar lira. Onu demiryolu takip ediyor, 60 milyar lira gibi ciddi bir rakam. Havayolunda 32 milyar lira, haberleşmede 27 milyar, 4 milyar da deniz yolundaki yatırımların büyüklüğünü görmekteyiz. Şu anda bakanlık olarak bizim 3 bin 500 projemiz var. Bunlar küçümsenecek şeyler değil. 340 milyar içerisine kamu-özel iş birliği proje harcamaları da dahil. Şu anda kamu-özel işbirliği yani yap, işlet, devret modeli ile yaptığımız yatırımlar 95 milyarı aşmış durumda."


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