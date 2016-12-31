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Ulaştırma Bakanı Arslan TÜRKSAT çalışanlarını ziyaret etti
31.12.2016 22:49:08

Ulaştırma Bakanı Arslan TÜRKSAT çalışanlarını ziyaret etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TÜRKSAT Genel Merkezi çalışanlarını ziyaret etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TÜRKSAT Genel Merkezi çalışanlarını ziyaret etti.

Bakan Arslan, yeni yılda Türkiye'nin her yerinde çalışanların görevlerinin başında olduklarını vatandaşlara göstermek adına gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilk olarak Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) Posta İşlemi Merkezi ziyaretinin ardından TÜRKSAT çalışanlarını ziyaret etti. Bakan Arslan çalışanlara iyi yıllar dileyerek, TÜRKSAT'ın güvenliğini sağlayan özel harekat polislerine ve basın mensuplarına baklava ikram etti.

"TÜRKSAT'ın önemini herkes biliyor" diyen Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ve TÜRKSAT çalışanları olarak arkadaşlarım zaten biliyordu ama 15 Temmuz'da Türkiye'nin hepsi öğrendi. Basının, haber özgürlüğünün, mutfakta üretilenin insanımıza eriştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu herkes gördü. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatını insanımıza iletmek dahil olmak üzere ama basının mutfaktaki çalışmasının insanların televizyonunun ekranına gelebilmesi için TÜRKSAT önemli bir aracı. O akşam bunun öneminin farkında olan hainler hainlik yaptılar ve ne yazık ki iki görev şehidi verdik, diğer 250 şehidimiz gibi. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum, çalışma arkadaşlarıma, TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanımız başta olmak üzere, genel müdürümüze de tekrar baş sağlığı diliyorum, ailelerine de sabır diliyorum ama TÜRKSAT şehit vermek pahasına da olsa mesaisinin başında, 24 saat çalışıyor o yüzden arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Çalıştıklarını bildiğim için de bu akşam hassaten biz ziyaret edip yerinde onların yeni yıllarını kutlamak, aileleriyle, arkadaşlarıyla huzurlu, mutlu nice sağlıklı gelecek dilemek adına buradayız."
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