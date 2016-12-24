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Ulaştırma Bakanı Arslan'dan, Akhisar'a 2 büyük müjde
24.12.2016 18:05:14

Ulaştırma Bakanı Arslan'dan, Akhisar'a 2 büyük müjde

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Manisa'nın Soma ilçesinde yaptığı çevre yolu açılışı ardından Akhisar'daki çalışmaları yerinde inceledi.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Manisa'nın Soma ilçesinde yaptığı çevre yolu açılışı ardından Akhisar'daki çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Ahmet Arslan, beraberindeki Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvener, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber ve Uğur Aydemir, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şenyiğit ve bir çok daire müdürleri ile birlikte yol yapımını üstlenen firmanın şantiyesinde son çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Akhisar'da yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Bakan Ahmet Arslan Akhisar çevre yolunun 2017 yılının sonlarında demiryolunun ise 2017 yılının ortalarında bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Arslan yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bugün Manisa'da bir çok projeyi hem gezdik ve hem inceledik, Soma'da çevre yolunu hizmete soktuk. Akhisar'da hem çevre yolunun hem demiryolunun kısaltılmasının da ne kadar önemli ihtiyaç olduğunu zaten biliyorduk. Sayın valimiz ve milletvekillerimiz ile birlikte her platformda bunun istişaresini yapıyoruz. Dolayısıyla çalışmalar belli bir aşamaya geldi bugün de hem yolu geçerek hem şantiye ziyaretinde bulunarak arkadaşlardan gerekli bilgileri aldık.

Akhisar çevre yolu çok önemli, özellikle ağır vasıta trafiğinin çok yoğun olduğu bölgede ağır vasıta trafiğinin şehir dışına çıkarılması çok çok önemliydi. Hal böyle olunca daha önce Gölmarmara yolundan gelen yolun 5 buçuk kilometresi yaklaşık alt yapısı bitmiş biz o yolun hem alt yapısını hem geriye kalan 8 kilometrenin yapılmasını tek bir ihale olarak yaptık bu kapsamda 5 buçuk kilometrenin sıcak asfaltı da yapıldı ve hizmete girdi. Geriye kalan 8 kilometre de çalışma devam ediyor, 2018 yılının ortaları gözükmekle birlikte 2017 yılının sonunda bitirilmeleri konusunda arkadaşlar bunun da konuşmasını yaptık. İnşallah olağanüstü bir gayretle geriye kalan 8 kilometreyi de 2017 yılının sonunda bitirip dolayısıyla Akhisarlıların ve bölgenin hizmetine sunmayı istiyoruz. Bununla ilgili gelinen nokta memnuniyet verici ve bir rakam daha paylaşmış olayım. Hem hizmete açılan 5 buçuk kilometrenin hem şuan devam eden 8 kilometrenin ikisinin toplam ihale bedeli 94 milyon Türk Lirası, eski parayla 94 trilyon Türk Lirasıdır. Biz geçmişte 94 trilyon para bulduğumuz zaman Türkiye olarak bayram ediyorduk şimdi sadece bir ilçemiz de 94 milyonluk çevre yolu yapıyoruz. Tabiki Akhisar'a Manisa'mıza insanlarımıza helali hoş olsun. Sonuçta onların emekleri ile onların destekleri ile geldiğimiz noktadaki hizmeti onların hizmetine sunuyoruz. Bu birinci projeydi. Akhisar açısından bir de özellikle demiryolu çok çok önemli, Soma'dan gelen demiryolunu Akhisar'a sokmadan özellikle hem de güzergahı yaklaşık 4.2 kilometre kısaltacak yeni bir güzergahla Akhisar'ın dışına alıyoruz. Çevreyolunun da hemen paralelinde devam ediyor. Alt yapı yüzde 90'ların üzerine geldi bitti. Üst yapı ile ilgili demiryolları kendi imkanlarımızla yapacağız. Oradaki hedefte önümüzdeki yılın 8.ci ayında bitirmek ancak yine içeride bir pazarlık daha yaptık, sekizinci aya kalmasın en azından okulların kapanması ile birlikte turizm sezonunun yoğunluğu başladığında biz bu trafiği de şehrin içerisinden çıkarmış olalım dedik. Böylece Akhisar'ın çok önemsediği gerçekten ihtiyacı olan iki projeyi de biz önümüzdeki yıl bir tanesini yıl içerisinde bir tanesini yıl sonunda bitirip Akhisarlıların hizmetine sunmuş olacağız.

Manisa, Akhisar ve Soma çok önemli bir kavşak noktası, sadece kendisine hizmet istemiyor bölgeye ve ülkeye hizmet istiyor bunları yaparken bölgemizin ve ülkemizin ekonomisinin büyümesini ticaretini ve endüstrisinin büyümesine katkı sunacağız" dedi.

Program sonunda Manisa Milletvekili Uğur Aydemir Bakan Arslan'a Akhisar'a özgü zeytin ve zeytinyağından oluşan şilt taktim ederken Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ise Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor'un 45 numaralı ve arkasında Ahmet Arslan yazılı formayı takdim etti.
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