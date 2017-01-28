29.01.2017 11:04:45

Ulaşımpark A.Ş, otobüsleri gizli yolcu ile denetliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşımda vatandaşların rahat seyahat etmeleri için farklı uygulamalar gerçekleştiriyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşımda vatandaşların rahat seyahat etmeleri için farklı uygulamalar gerçekleştiriyor.Araçlarda daha kaliteli hizmet sunabilmek, verilen hizmetin eksik ve aksayan yönlerini yolcuların gözünden tespit edebilmek amacıyla Gizli Yolcu Araştırması, Ulaşımpark A.Ş.'ye ait tüm araçlarda yapılıyor. Uygulamanın başladığı günden bu yana araçlarda toplam bin 119 kez gizli yolcu uygulaması yapıldı. Gizli yolcu, araçların güzergahlarına göre araçta en az 20 en fazla 60 dakika yolcularla birlikte seyahat ediyor. Bu seyahat esnasında 18 farklı konuda otobüs içerisinde gözlem yaparak bilgi topluyor. Daha sonra bu bilgiler Ulaşımpark A.Ş. tarafından değerlendirilerek gerekli çalışma yapılıyor. Bugüne kadar otobüsler gizli yolcu tarafından ortalama 45 bin 160 dakika denetlendi. Genel olarak; havalandırma sistemleri, araç iç ve dış temizliği, araç içi tabelalar, araç içi kütüphanenin kullanıma uygunluğu, led ekranları, güvenlik ekipmanları, afiş ve bildiri ekranları, araç içi koltukların durumu, aracın durakta kalış süresi, emniyet kemeri kullanımı, şoförün kişisel bakımı gibi konular değerlendirildi.