28.12.2016 17:44:26

Ulaşım Daire Başkanlığı Başkan Albayrak'a brifing verdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, toplu taşıma çalışmalarında yapılan son düzenlemeler ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a brifing verdi.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, toplu taşıma çalışmalarında yapılan son düzenlemeler ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a brifing verdi.Gerçekleşen brifingde Başkan Albayrak'ın yanı sıra Genel Sekreter Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Dodurka, Fatih Ünsa ve Mehmet Zeki Gürcün, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Tekpark Genel Müdürü Şahabettin Küçükyazıcı ve Zabıta Dairesi Başkanı Erdin Eral'da hazır bulundu.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Bayram görsel sunu eşliğinde bilgiler verdi. Toplantı sonrası Başkan Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşıma ve trafik alt yapı ihtiyaçlarını, halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde, günümüz teknoloji imkanlarını kullanarak en yüksek düzeyde karşılamayı misyon olarak kabul etmiş olup, toplu taşımacılığı, uluslararası standartlara ulaştırmayı vizyon olarak kabul etmiştir" dedi.