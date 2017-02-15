15.02.2017 13:49:19

Ukraynalıların Batı'ya güveni azalıyor

Ukrayna halkının, beklentilerini karşılayamadığı için Batı’dan uzaklaşmaya başladığı bir kamuoyu araştırmasıyla ortaya çıktı.

AA'nın haberine göre meydan olaylarının başladığı 2013'ten bu yana Batı'nın destek sözüne güvenerek devrim gerçekleştiren Ukrayna halkının, geçen yıllara oranla NATO'ya güveninin azaldığı ve İttifak'ı koruyucu olmaktan daha çok ‘tehdit' olarak gördüğü bildirildi.



Potansiyel NATO ülkesi olarak nitelendirilen Ukrayna'da araştırma sonucunda 2016'da halkın yüzde 35'i NATO'yu tehdit olarak görürken, birliğin koruyucu özelliğine inananların oranı yüzde 29 olarak açıklandı.



2014'te NATO'yu tehdit olarak gören Ukraynalıların oranı yüzde 20 iken, koruyucu özelliğine inananların ise yüzde 36 olduğu hatırlatıldı. NATO'ya güvenin azalmasının nedeni olarak, 2014'te meydan olaylarından sonra ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmalar, ekonominin zayıflaması ve yükselen suç oranlarından halkın yorulması, bununla birlikte halkın bu sorunların çözümüne katkı sağlamada NATO'nun yetersiz kaldığını düşünmesi gösterildi.



Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Ukrayna 1991'de NATO Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyine, 1994'te Barış İçin Ortaklık Programı'na katılmıştı. 1997'de Ukrayna-NATO arasındaki yeni ortaklığı ortaya koyan “Ayrıcalıklı Ortaklık Şartı” imzalanmış, 2002'de ise Ukrayna NATO'ya üye olma amacını açık bir biçimde deklare etmişti. Buna ilişkin Ukrayna ile NATO arasında bir eylem planı hazırlanmıştı.



Ay başında Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Alman Morgenpost gazetesine verdiği röportajda, "Ukrayna'nın NATO'ya girmesi gerçekçi bir hedef mi?" sorusuna, kendisi için Ukrayna halkının tutumunun önemli olduğu cevabını vererek, NATO üyeliği konusunda referanduma gidileceğini söylemiş ve halkın kararına uyacağını belirtmişti.

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