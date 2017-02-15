15.02.2017 22:03:19

Ukrayna olağanüstü hal ilan etti

Ukrayna’da, elektrik santrallerinin ihtiyacını karşılayacak kömürün azalması nedeniyle enerjide olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu toplantısında elektrik enerjisinde olağanüstü hal kararının alındığını açıkladı. Ukraynalıların bu karardan dolayı yaşayacağı olumsuzlukları en aza indirmek için çalışacaklarını vurgulayan Groysman, “Elektrik kesintileri sadece aşırı durumlarda yapılacak.” dedi.

Groysman, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donbas'tan antrasit kömür getirilmesini engelleyen grupların bir an önce eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu.

"Olağanüstü hal kararı en fazla iki ay devam edecek"

Enerji ve Kömür Bakanı İgor Nasalik, olağanüstü hal kararının bir ay süreceğini, kararın en fazla iki ay devam edebileceğini kaydetti. Nasalik, elektrik üretim ve tüketim dengesini sağlamak için kesintilerle ilgili önceden bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

Karara göre Ukrayna'nın başta Kiev, Harkov, Dnepropetrovsk, Çernigov, Zaporijya, Sumi ve Çerkassi bölgelerinde günün en yoğun saatlerinde elektrik kesintisi yapılması öngörülüyor.

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