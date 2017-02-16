16.02.2017 16:18:42

Ukrayna’nın doğusundaki kriz tırmanıyor

Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalarda 1 askerin öldüğü, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik, Donbas'taki çatışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların ülkenin doğusunda her cephede saldırılarını sürdürdüğünü belirten Motuzyanik, “Son bir günde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.” dedi.

Donetsk bölge polisi yetkilileri, geçen haftalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırılarını yoğunlaştırdığı Donetsk bölgesindeki Avdeyevka kentinde ayrılıkçıların saldırısı sonucu sivillere ait yerleşim birimlerinde hasar meydana geldiğini bildirdi.

Polis, sanayi bölgesi yakınında düşen top mermilerinden 8 evin hasar gördüğünü, doğrudan mermi düşmesi sonucu da bir evin yandığını belirtti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 2014'ten beri Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler, Donbas'ta çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 10 bin kişinin öldüğünü, 23 bin kişinin yaralandığı açıklamıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan Üçlü Temas Grubu toplantısında, Ukrayna'nın doğusunda 24 Aralık gece yarısından başlamak üzere ateşkes sağlanmıştı.

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