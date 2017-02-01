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Ukrayna'nın doğusunda şiddetli çatışmalar
01.02.2017 09:09:45

Ukrayna'nın doğusunda şiddetli çatışmalar

Donetsk bölgesinde Avdeyevka kentinde çatışmalarda 3 Ukrayna askeri öldü, 24 asker yaralandı.

Ukrayna'nın doğusunda Donetsk bölgesinde bulunan Avdeyevka kentinde güvenlik güçleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü bildirildi.

Donetsk Askeri-Sivil İdaresi Temsilcisi Pavlo Jebrivskiy, yaptığı açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların söz vermesine rağmen ateşkesin gerçekleşmediğini bildirdi.

Ayrılıkçıların saldırılarını sürdürdüğünü aktaran Jebrivskiy, sivillerin şehirden tahliyesine yönelik hazırlık yapıldığını ifade etti. Jebrivskiy, “Tam ölçekli bir tahliye kararı alınmadı. Ancak herhangi bir tahliye kararına yönelik hazırlığımız yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik, Avdeyevka'da çatışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi. 

Konutların ve hastanenin çatışmalardan dolayı hasar aldığını belirten Motuzyanik, bazı sivillerin ise yaralandığını söyledi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve diğer heyetlerin ayrılıkçıları şehrin altyapısının tamiratı için ateşkese zorlamaya çalıştığını kaydeden Motuzyanik, çatışma alanındaki kayıplarla ilgili bilgi verdi.

Motuzyanik, “Son bir gün içerisinde operasyonlarda 3 Ukrayna askeri hayatını kaybetti, 24'ü yaralandı.” dedi.

Motuzyanik, ölen askerlerden 2'sinin ve yaralananlardan 20'sinin Avdeyevka'daki birliklerden olduğunu aktardı.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başkanlığı, çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçılardan 10 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın Minsk Anlaşması'ndan doğan sorumluluklarını yok saymaya devam ettiği belirtilerek, “Rusya'dan bir an önce saldırıları durdurmasını ve ateşkese uymasını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, bölgede yaşayan 400 bin kişinin gaz, elektrik ve su kesintileri nedeniyle mağdur olduğu, havanın soğuk olması ve ayrılıkçıların saldırılarıyla birlikte insani koşulların zorlaştığı vurgulandı.

Başbakan Vladimir Groysman, bölgedeki mağduriyetin giderilmesi için hükümet olarak bütün olanakları kullandıklarını söyleyerek, “Ateşkesin sağlanması lazım. O zaman biz Avdeyevka'da ısınma problemini, elektrik ve su kesintisini halledebiliriz.” açıklamasında bulundu.

Ukrayna Terörle Mücadele Karargahı basın merkezi, geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde Avdeyevka sanayi bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşli silahlar ve havan topları ile saldırıya geçtiğini açıklamıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan Üçlü Temas Grubu toplantısında, Ukrayna'nın doğusunda 24 Aralık gece yarısından başlamak üzere ateşkes sağlanmıştı. 



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