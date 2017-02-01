01.02.2017 15:38:56

Ukrayna'nın doğusunda 1 asker öldü, 18 yaralı var

Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalarda bir Ukraynalı askerin öldüğü, 18 askerin yaralandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik, Donetsk bölgesinde bulunan Avdeyevka kentinde durumun henüz iyileşmediğini belirtti.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından, sabah saatlerinde sanayi bölgesinde Ukrayna birliklerine yönelik saldırılar yapıldığını aktaran Motuzyanik, saldırıların çok namlulu roket atar, havan topu ve tanklarla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Motuzyanik, “Son bir günde gerçekleşen operasyonlarda bir Ukrayna askeri Tonenko bölgesinde hayatını kaybetti. Avdeyevka sanayi bölgesinde 15, Lugansk, Zaytsevo ve Talakovka'da birer olmak üzere 18 asker yaralandı” dedi.

Bu arada Donetsk Askeri-Sivil İdaresi Temsilcisi Pavlo Jebrivskiy öğle saatlerinden itibaren Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkesi kontrol ve koordinasyon merkezine yazılı olarak Avdeyevka'da çatışmayı durdurma garantisi getirdiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve uluslararası ortakların çabaları sonucunda bunun gerçekleştiğini kaydeden Jebrivskiy, elektrik iletimini sağlamak için gereken tamiratı yapmak üzere ekiplerin yola çıktığını aktardı.



NELER YAŞANDI?

Ukrayna Terörle Mücadele Karargahı basın merkezi, geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde Avdeyevka sanayi bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşli silahlar ve havan topları ile saldırıya geçtiğini açıklamıştı.

Avrupa Birliğinden, Avdeyevka kenti etrafında yasak silahların kullanılması suretiyle ciddi can kayıpları yaşandığı belirtilerek, ateşkesin açıkça ihlal edildiği vurgulanmış, çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yapılmıştı.

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