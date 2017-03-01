01.03.2017 22:29:28

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko:

'Rusya bölgede ateşkesin ihlalinden, Ukraynalı sivil ve askerlerin öldürülmesinden, hem Rusya sınırları içinde hem de işgal altındaki topraklarda yasa dışı esir tutmadan tamamen sorumludur'

" Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Donbas'ta ateşkesin sağlanamamasından Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

Devlet Başkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Poroşenko, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski ile görüştü.

Poroşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'ta ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimin verdiği pasaportları Rusya'da geçerli sayan kararını eleştirdi. Poroşenko, "Uluslararası hukuk kuralları korkunç ve çirkince çiğnendi." dedi.

Putin'in bu kararının Ukrayna'nın doğusunda Rusya'nın işgalinin bir göstergesi olduğunu belirten Poroşenko, "Rusya bölgede ateşkesin ihlalinden, Ukraynalı sivil ve askerlerin öldürülmesinden, hem Rusya sınırları içinde hem de işgal altındaki topraklarda yasa dışı esir tutmadan tamamen sorumludur." diye konuştu.