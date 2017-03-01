01.03.2017 20:38:00

Ukrayna'daki krizin çözümüne yeni öneri

Polonya ve İngiltere, Donbas'taki çatışmaların sona ermesi için yeni bir formatın oluşturulmasını önerdi

Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözülmesi için imzalanan Minsk Anlaşması ve oluşturulan Normandiya Formatı'nın işe yaramadığını savundu.

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere başkent Kiev'e gelen Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile görüştü. Görüşme sonrasında üç bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Polonya Dışişleri Bakanı Waszczykowski, Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözülmesi için yeni bir format oluşturulması gerektiğini söyledi. Waszczykowski, "Minsk Anlaşması ve Normandiya Formatı elbette Ukrayna ile Rusya arasında savaşı ve çatışmaları büyük ölçüde durdurdu ancak her ikisi de problemi çözmedi ve iki taraf arasında barışı sağlamadı. Biz (Polonya ve İngiltere) Ukrayna'nın, Rusya'nın yarattığı bu problemden çıkması için geniş bir format oluşturulmasına yardımcı olmaya hazırız." dedi.

Bu yeni yöntemi oluşturmak için için herhangi bir biçim belirlemediklerini kaydeden Waszczykowski, "Yeni format ve yeni çözüm için tartışma açılmasını umuyoruz. Elbette yeni format ile ilgili kararı Klimkin ve Devlet Başkanı Poroşenko verecektir." ifadesini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ise yeni format konusunda, "Üç arkadaş bir araya geldiğinde bu mutlaka resmi olarak yeni formatın başlaması demek değildir ancak mutlaka yeni ortak gayretin başlangıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson yaptığı konuşmada, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımadıklarını vurguladı. Johnson, "Rusya'nın bu ülkede (Ukrayna) saldırganlığına müsaade etmek mümkün değildir. Biz Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz. Biz Rusya'ya olan baskının arttırılmasını istiyoruz, tersini değil." diye konuştu.