20.07.2017 10:48:51

'Ukrayna'da yeni devlet kurduk' diyen ayrılıkçılara Türkiye'den tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı kesimlerin yeni bir devlet kurdukları yönündeki haberlere ilişkin konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı kesimlerin yeni bir devlet kurdukları yönündeki beyanlarıyla ilgili bir soruyu cevapladı. Söz konusu beyanları Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlali olarak gördüklerinin altını çizen Müftüoğlu, "Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı kesimlerin yeni bir devlet kurdukları yönündeki beyanlarını Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlali olarak görüyoruz. Bu tür beyan ve eylemlerin çözüm arayışlarını daha güç hale getirdiği açıktır" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın doğusunda patlak veren soruna ülkenin toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm bulunmasından yana olduklarını kaydeden Müftüoğlu, Türkiye'nin başta Minsk süreci olmak üzere bu amaca yönelik tüm barışçıl girişimleri desteklemeye devam edeceğini aktardı. Müftüoğlu, ilgili tüm tarafların da bu doğrultuda hareket etmelerinin önem taşıdığını ifade etti.