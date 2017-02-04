Ukrayna'da Rus yanlısı lidere suikast

Rus yanlısı ayrılıkçı Lugansk Halk Güçleri İdaresi'nden bir kaynak Sputnik'e açıklamasında, “Saat 08.00 sularında kentin merkezindeki sokaklardan birinde patlama meydana geldi. Görgü tanıkları, bir aracın patlatıldığını bildirdi” ifadesini kullandı.
Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten kaynak, aracın Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Güçleri İdaresi Başkanı Oleg Anaşçenko'ya ait olduğunu, Anaşçenko'nun öldüğünü aktardı.
Söz konusu olayın, Ukrayna'nın doğusunda bir süredir suskun olan cephe hattındaki savaşı yeniden alevlendireceği ihtimali tartışılıyor.