23.02.2017 13:28:54

Ukrayna'da Meydan Protestoları: Rusya ile bağlar kesilsin

Ukrayna’da Meydan Protestoları’nın bitiş yıldönümünde sokağa dökülen milliyetçiler, Rusya bağların kesilmesini istedi.

Euronews'in haberine göre dün, Başkent Kiev'de üç milliyetçi akım ortak bir gösteri düzenledi.



Özgürlük Meydanın'da başlayıp Parlamento önünde sona erdi. Gösteriye katılanlar, ülkenin doğusunda devam eden çatışmalara da vurgu yaptı:

“Ne yazık ki geçen 3 yılda siyasi liderlerimizde hiç haysiyet görmedik. Bu protesto siyasilere, saygının sadece Meydan protestosu sırasında ölenlere değil, cephede yaşamını yitirenlere de gösterilmesi gerektiğini hatırlatacaktır.”

Olaysız geçen protestoda parlamento önünde açıklama yapılarak politik temizlik yapılması istendi.



“Ukrayna için zafer” sloganları atan grup, ülkenin doğusunu kontrollerinde tutan Rusya yanlılarıyla ticari ilişkilerin bitirilmesi için çağrı yaptı.

Bu arada ateşken anlaşmasına karşın Mariupol çevresinde yer yer çatışmalar yaşanıyor.

Ukrayna Başkanı Petro Proşenko ise ayrılıkçılar tarafından verilen pasaportu tanıyacağını açıklayan Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasını istedi. Avrupa Birliği komiseri ile görüşen Proşenko, atılan adımın 2015 anlaşmasına ters düştüğünü söyledi.