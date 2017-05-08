08.05.2017 17:19:55

Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı kurbanlarını anma günü

-Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: -'Sovyetler Birliği'nin halefi bugünkü Rusya, barışsever olamadı. Moldova'da Transdinyester'i, Gürcistan'da Abhazya ve Güney Osetya'yı, Ukrayna'da Kırım ve Donbas'ı anımsayalım. Suriye ona (Rusya'ya) rahat uyku vermiyor. Düşünün, bütün bunlar son 25 yılda Rusya Federasyonu'nun varlığı sebebiyle oldu'

" Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Sovyetler Birliği'nin halefi bugünkü Rusya'nın barışsever olamadığını söyledi.

Poroşenko, 8 Mayıs Anma ve Uzlaşma Günü nedeniyle açılan fotoğraf sergisinde yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın 2. Dünya Savaşı kurbanlarını Avrupa ile andığını ifade etti.

Hitlere karşı zaferde Ukrayna halkının büyük katkısı olduğunu hatırlatan Poroşenko, "Dedelerimiz 1944 ve 1945'te Berlin üzerine gittiğinde yetmiş yıl sonra Moskova'nın kendi askerini Ukrayna'nın üzerine göndereceğini, soğukkanlı bir şekilde onların torunlarını soğukkanlılıkla öldüreceğini, en kötü rüyalarında bile hayal edemezlerdi, anlamazlardı." ifadelerini kullandı.

Poroşenko, Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'yı koruyan yeni neslin, tarihin sayfalarını kendi kanları ile yazdığını belirterek, "Maalesef bugün Avrupa'da yeniden savaş var. Sovyetler Birliği'nin halefi bugünkü Rusya, barışsever olamadı. Moldova'da Transdinyester'i, Gürcistan'da Abhazya ve Güney Osetya'yı, Ukrayna'da Kırım ve Donbas'ı anımsayalım. Suriye ona (Rusya'ya) rahat uyku vermiyor. Düşünün, bütün bunlar son 25 yılda Rusya Federasyonu'nun varlığı sebebiyle oldu. O zamana kadar ise 1979'da Afganistan, 1968'de Çekoslovakya ve Prag, 1956'da Budapeşte ve Macaristan." diye konuştu.

Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'nın kurbanları ülkede ilk kez 2015'te ilan edilen 8 Mayıs Anma ve Uzlaşma Günü ismiyle anılıyor.