11.05.2017 08:53:00

Uğur Soğutma'dan öğrencilere teknik eğitim

Eğitime verdiği önem ve gelecek nesillere yönelik sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan Uğur Soğutma, Dalaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini tesislerinde ağırladı.

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Eğitime verdiği önem ve gelecek nesillere yönelik sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan Uğur Soğutma, Dalaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini tesislerinde ağırladı.20 kişilik öğrenci grubunu Nazilli'deki tesislerinde ağırlayan Uğur Soğutma yetkilileri, gün boyunca devam eden ziyarette hem misafirlerine fabrikayı gezdirdi ve hem de soğutma sistemleri ile ilgili teknik bilgiler verdi.Dalaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretçi grubu, geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde önce tesis hakkında bilgilendirildi. Öncelikle iş güvenliğine dair bilgilendirmenin yapıldığı teorik çalışmanın ardından öğrenciler Müşteri Hizmetleri Merkezi Teknik İnceleme biriminden soğutma sistemleri eğitimi aldı. Öğle yemeği saatine dek fabrikayı gezen öğrenciler yemeğin ardından şirketin Nazilli Organize Sanayi'deki tesislerine de bir gezi gerçekleştirilerek, üretim ve yönetim departmanları ziyaret edildi. Öğleden sonra tamamlanan gezinin ardından misafir öğrenci ve öğretmenlere ziyaret anısına çeşitli hediyeler verildi.Lider ticari soğutma sistemleri ve Türkiye'nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma'nın işleyişi ve ürettiği soğutma ürünleri hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, geriye keyifli hatıralar ile döndü. Uğur Soğutma yetkilileri, ziyaret ile ilgili olarak, "60 yılı aşkın üretim tecrübemizi yeni nesil ile paylaşmak bize gurur ve mutluluk veriyor. Teorik eğitimlerin teknik eğitimlerle taçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle mesleki eğitim veren kurumlar için bu şart" açıklamasını yaptı.Özellikle okul yöneticilerine ve öğretmenlerine emekleri için teşekkür eden şirket yetkilisi öğrencilere öğrenim hayatlarında başarılar diledi.