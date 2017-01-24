SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Uğur Mumcu Kuşadası'nda çeşitli etkinliklerle anıldı
25.01.2017 01:14:59

Uğur Mumcu Kuşadası'nda çeşitli etkinliklerle anıldı

1993 yılında Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25'inci yıldönümünde Kuşadası'nda anıldı.

1993 yılında Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25'inci yıldönümünde Kuşadası'nda anıldı.

Kuşadası Gazeteciler Derneği tarafından Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik Uğur Mumcu ve Basın Şehitleri Parkı'nda yapılan basın açıklamasıyla başladı.

Basın açıklamasını Kuşadası Gazeteciler Derneği Genel Sekreteri Zeynep İnak yaptı. İnak açıklamasında, Uğur Mumcu'nun yaşamı boyunca, kalemini kimsenin önünde eğmediğini belirterek "Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinden daha çok özgürlük, daha çok demokrasi için, demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak için, aldığı tüm tehditlere rağmen yılmadan, korkmadan yazmaya devam etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin yılmaz bir savunucusu olarak, Atatürk gibi egemen güçlere karşı yaşamı boyunca mücadele etti. Bugün ülkemizde yaşananlarla paralel olarak değerlendirildiğinde, Uğur Mumcu'nun gazetecilik anlayışının bugün daha da büyük bir önem kazandığını görüyoruz. İnandığı değerler uğruna canını ortaya koyan Mumcu'nun fikirleri, savunduğu ve inandığı değerler sonsuza dek bizimle olacak. Laik, aydınlık ve demokratik bir Türkiye için verdiği mücadele bizlere ışık olmaya devam edecek" dedi.

Etkinlikler Uğur Mumcu ve Basın Şehitleri Parkı'nda düzenlenen basın açıklaması ve Basın Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakılmasının ardından Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hakan Dirik'in Uğur Mumcu'nun hayatıyla ilgili anekdotları aktardığı bir panel, İbrahim Kanberoğlu tarafından verilen müzik dinletisi ve Uğur Mumcu'nun hayatını konu alan "Karlı Sokak" isimli belgesel filmin gösterimiyle devam etti. İbramaki Sanat Galerisi'ndeki anma programına Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve eşi Nil Kayalı ile CHP Kuşadası İlçe Başkanı Nail Özazman, ADD Kuşadası Şube Başkanı Nazan Bozkurt Kuşadası Gazeteciler Derneği Başkanı Ufuk Baksi ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hakan Dirik, Uğur Mumcu'nun hayatını konu alan konuşmasında Uğur Mumcu'nun her şeyden önce Büyük bir Atatürkçü olduğunu belirterek "Geldiğimiz noktada Mumcu'nun fikirlerinin ne kadar gerçek ve değerli olduğunu görebiliyoruz. Uğur Mumcu gazeteciliğinin yanı sıra iyi bir Atatürkçüydü. Atatürkçülüğü savunduğu için susturuldu" dedi.

Panelin ardından konuşan CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Asya Alp, Uğur Mumcu'nun katledilişinin arkasında düşüncelerinin yanı sıra araştırmacılığı olduğunu belirterek "Ocak ayı ülkemiz için, aydınlanma ve daha çok demokrasi yolunda yitirdiklerimiz için, biz geride kalan, mücadeleye devam edenler için matem ayıdır. Biz en sevdiklerimizi Onat Kutlar'ı, Metin Göktepe'yi, Hrant Dink'i ve Uğur Mumcu'yu Ocak ayında yitirdik. Biz bugünlerde Mumcu'yu anmakla yetinmemeliyiz, onun da isteyeceği gibi fikirlerine sahip çıkmalıyız. Uğur Mumcu ve milletimizin huzuru için hayatını kaybeden değerlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. Alp'in ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise Uğur Mumcu'nun fikirlerinin yaşatılması gerektiğini belirterek "Bugün burada usta gazetecimiz, dostumuz, yoldaşımız Uğur Mumcu'yu anmaya geldik. Onunla aynı gün yitirdiğimiz iki değer daha var. Birisi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini sürdürürken uğradığı alçak bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Gaffar Okkan, bir diğeri ise Türkiye sosyal demokrasisine emeği geçmiş, ismini ilçemizde yaşattığımız İsmail Cem. Bu insanların fikirlerini yaşatmak biz demokratların boynunun borcudur. Cumhuriyetimizle birlikte bu değerleri sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Çin'den sualtı atağı
Çin'den sualtı atağı
Çin'deki gemi şirketinin, okyanusun ‘dibine’ inebilecek sualtı aracını geliştirmek için çalıştığı belirtildi...
25.01.2017 02:40:22
Meteoroloji uyardı
Meteoroloji uyardı
Meteorolojiden alınan uyarı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti...
25.01.2017 02:27:56
Ibrahimovic'in rekoru kırıldı
Ibrahimovic'in rekoru kırıldı
İsveç'in AIK takımından kadrosuna kattığı Alexander Isak, Zlatan Ibrahimovic'in transfer rekorunu kırdı...
25.01.2017 02:23:38
Trump'tan otomotiv adımı
Trump'tan otomotiv adımı
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, Amerikalı otomotiv endüstrisi liderleriyle bir araya geldi...
25.01.2017 02:00:35
BM'den İsrail'e konut tepkisi
BM'den İsrail'e konut tepkisi
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail'e yerleşim yerleri konusunda sert tepkide bulundu...
25.01.2017 01:35:03
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava saldırısı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava saldırısı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Avaşin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine hava operasyonu düzenledi...
25.01.2017 00:40:58
Erdoğan, Madagaskar'a indi
Erdoğan, Madagaskar'a indi
Afrika turuna devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya geldi...
24.01.2017 23:36:08
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Arınç Erdoğan'a gönderdiği mektubu yayınladı
Arınç Erdoğan'a gönderdiği mektubu yayınladı
Astana'daki Esed rejimi heyetinden PYD'ye federasyon mesajı
Astana'daki Esed rejimi heyetinden PYD'ye federasyon mesajı
Rusya: Trump o kararı verirse her şey yıkılır
Rusya: Trump o kararı verirse her şey yıkılır
Muhaliflerden başka bir ateşkes teklifi geldi
Muhaliflerden başka bir ateşkes teklifi geldi
Astana'daki Muhalifler: Sonuç bildirgesini imzalamayı düşünmüyoruz
Astana'daki Muhalifler: Sonuç bildirgesini imzalamayı düşünmüyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
'Fırat Kalkanı Esed için yapılmadı'
'Fırat Kalkanı Esed için yapılmadı'
Demirtaş: Derhal beraatimi istiyorum
Demirtaş: Derhal beraatimi istiyorum
Kadirov, Çeçen güçlerin Suriye'ye gönderildiğini doğruladı
Kadirov, Çeçen güçlerin Suriye'ye gönderildiğini doğruladı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İran, Türk yatırımcıları bekliyor
İran, Türk yatırımcıları bekliyor
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Mozambik adını Müslüman bir tüccardan alıyor
Mozambik adını Müslüman bir tüccardan alıyor
'Hipster' Kürt gençleri değişim peşinde
'Hipster' Kürt gençleri değişim peşinde
Baas yetkilisi: Suriye'nin bütünlüğünü PYD ile koruyoruz
Baas yetkilisi: Suriye'nin bütünlüğünü PYD ile koruyoruz
Hüda-Par: Referandumda 'evet' diyebiliriz
Hüda-Par: Referandumda 'evet' diyebiliriz
İsmet Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert cevap
İsmet Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert cevap
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
'Kelepçeli eylemi benden MHP seçmeni istedi'
'Kelepçeli eylemi benden MHP seçmeni istedi'
HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına sert tepki
HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına sert tepki

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları