25.01.2017 12:19:41

Uğur Mumcu Kırklareli'nde anıldı

1993 yılında evinin önünde bombalı bir suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen özel bir programla anıldı.

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1993 yılında evinin önünde bombalı bir suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen özel bir programla anıldı.Rektörlük Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Uğur Mumcu ile gençlik yıllarında Ankara'daki görüşmesini ve anılarını katılımcılarla paylaşarak, kitaplarının ve köşe yazılarının düşüncelerinin oluşmasındaki önemine dikkat çekti.Kesimoğlu, "Onlar bizim için demokrasi şehitleri. Bugün Adalet ve Demokrasi haftası içersinde Uğur Mumcu'yu ve onun gibilerini anacağız. Ben kendimi bir nebze şanslı hissediyorum. Ankara'da Mülkiye son sınıfta röportaj yapmak düşüncesi ile sevgili Uğur Mumcu'nun çalıştığı gazeteye gittim. Kendisi ile uzunca sohbet etme, yakından tanıma fırsatı buldum. Ne mutlu ki eşi Güldal Mumcu ile aynı parlamentoda görev yaptık. Sevgili Uğur Mumcu'nun katledildiği gün insanlığımdan utandığım bir gündü, o günü hiç unutmuyorum. Ne Uğur Mumcu, ne de bir sanatsever bir yiğit insan yaşamlarını bu şekilde kaybetmesinler. Onlar idealleri uğruna, düşünceleri uğruna yaşamlarını kaybettiler. Ama onların düşünceleri bizlere kutup yıldızı gibi her zaman rehber olabilecek önemli değerler ve biz onlara sonuna kadar sahip çıkacağız. O karanlık ellerin hedefi demokrasiyi yok etmekti. O karanlık eller biliyorlardı ki demokrasi ölürse laiklikte ölecek, insan hakları yok olacak, halk olma olgusu ortadan kalkacaktı. Yani Devletimizin temelinde olan bu harç ile yapılmış Türkiye Cumhuriyeti yok olacaktı ve Mustafa Kemal yok olacaktı. Onlar bu düşünceler ile yola çıktılar. Bu düşüncelerin arkasında olanlar, Onlara her türlü desteği sağladılar. O yiğitleri katlederek meydana getirdikleri boşluğa yobazlar yerleşsin, yalan, talan ve etnik istismarcılar yerleşsin diye o yiğit insanlarımızı yok ettiler. Biz bugün o yiğit insanları anıyoruz. Biz onların sahip olduğu değerleri korumak, geleceğe taşımak ve bu demokrasi yolunda nefer olmak zorundayız. Bu demokrasi mücadelesinde birbirimize destek olacağız, olmalıyız. Birbirimize kenetlenmeliyiz. Çünkü bugün Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Mustafa Kemal yok. Biz daha fazla kenetlenmek zorundayız" diye konuştu.Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun ardından Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Aktan Öymen, Gazeteciler İsmet Solak ve Miyase İlknur'un katıldığı bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak katılanlar Uğur Mumcu'nun hayatını anlatarak, ülke gündemini değerlendirdiler.Moğollar'dan resitalAnma etkinliğinin ikinci bölümünde ise sanat hayatlarında 50. Yılı deviren Moğollar sahne aldı. Moğollar sevilen şarkılarını programa katılanlar ile birlikte sahnelediler. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, konuşmacılara ve Moğollar grubuna plaket ve çiçek takdim ederek teşekkür etti. Program sonunda Altan Öymen ve Miyase İlknur katılımcılara kitaplarını imzaladılar.