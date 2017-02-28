28.02.2017 20:34:37

Uganda'da gıda yardımı ihtiyacı 3 ayda katlandı

Uganda Tarım Bakanı Vincent Sempijja:- 'Gıda yardımına ihtiyaç duyan insan sayısı kasımda 1,3 milyon iken şu anda 3,5 milyon'

Uganda'da gıda yardımına ihtiyaç duyan kişi sayısının kasımdan beri katlandığı bildirildi.

Türkiye, Çin ve çeşitli Avrupa ülkelerinin üst düzey hükümet yetkilileri ve büyük elçilerinin katılımıyla gerçekleşen gıda güvenliği toplantısında konuşan Uganda Tarım Bakanı Vincent Sempijja, geçen yıl uzun süre devam eden kuraklığın sonucu olarak ülkesinin su yetersizliği ve mera sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Sempijja, "Gıda yardımına ihtiyaç duyan insan sayısı kasımda 1,3 milyon iken şu anda 3,5 milyon." dedi.

Bakan Sempijja, bakanlığın gıda ihtiyacını karşılamak, hızlı olgunlaşan ve susuzluğa dayanıklı tohum sağlamak, bitkilere zarar veren böcekleri ve hastalıkları kontrol etmek ve hayvanlara su sağlamak adına elinden geleni yaptığını ifade etti.

Toplantıda tanıtılan ve bazı Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının desteğiyle yazılan raporda da 10,9 milyon Ugandalının gıda güvenliği sorunu ve 1,6 milyon kişinin de gıda krizi yaşadığına işaret edildi.

Raporda, bu rakamların ülke nüfusunun üçte birinin ciddi gıda eksikliği, kötü beslenme çeşitliliği ve yüksek oranda yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Güney Sudan'daki iç savaştan kaçan 1,5 milyondan fazla kişinin yarısının Uganda'ya sığınması ise ülkedeki gıda ihtiyacının artmasına yol açıyor.



