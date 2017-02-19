19.02.2017 16:47:35

Uganda'da 1 ton fil dişi ele geçirildi

Uganda'danın başkent Kampala'nın dış mahallerindeki bir eve yapılan baskında 1 ton fil dişi ele geçirildiğini açıkladı.

Uganda'da 1 ton fil dişine el konuldu.

Uganda Vahşi Yaşam İdaresi Sözcüsü Gessa Simplicious, başkent Kampala'nın dış mahallerindeki bir eve yapılan baskında 1 ton fil dişi ele geçirildiğini açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre; Emniyet görevlilerinin evdeki kişileri haftalardır takip ettiğini belirten Simplicious, operasyonda biri Liberya, ikisi Gine Bissau uyruklu üç kişinin tutuklandığını ifade etti.

Sözcü Simplicious, fil dişinin muhtemelen Tanzanya ve Kongo gibi komşu ülkelerden Uganda'ya sokulduğunu belirtti.

"Mutluyuz çünkü Uganda artık kaçakçılar tarafından bir geçiş noktası olarak kullanılmayacak" diyen Simplicious, kaçakçıların Afrika'daki Büyük Göller bölgesindeki sınırlardan yararlanarak yasa dışı ürünleri bir ülkeden diğerine taşıdığını söyledi.

Uganda'da doğal ortamında yaklaşık 5 bin 600 fil bulunuyor. Hükümet, ülkede vahşi yaşam ürünleri kaçakçılığını önlemek amacıyla köpeklerin de bulunduğu bir birim kurdu.

1970'lerde 1,3 milyon filin bulunduğu kıtada bugün 500 binden daha az fil yaşıyor. Uzmanlar, fil dişi ticareti engellenmezse fil popülasyonunda ciddi düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

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