12.07.2017 14:48:09

UEFA yetkileri Ülker Stadyumu'nu gezdi

UEFA yetkilileri, Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynayacağı maçlar öncesinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

'UEFA Saha İncelemesi' adı altında gerçekleştirilen toplantıya UEFA Müsabaka Direktörü Hasni Ajala, UEFA Operasyon ve Yayın Müdürü Pekka Odriozola Martensson, UEFA Operasyon ve Yayın Sorumlusu Emsal Şenil ile Fenerbahçe Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar, Fenerbahçe Stat Müdürü Ayhan Bak ve kulüp yetkilileri katıldı.



Toplantının ardından UEFA yetkilileri ile kulüp yetkilileri stadı gezdi. Öncelikle saha içini gezen yetkililer, ardından tribünleri ve televizyon stüdyolarında incelemelerde bulundu.