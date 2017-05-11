11.05.2017 17:55:23

UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

12 kulüp UEFA lisansı, 11 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı

Futbolda 2017-2018 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, yaptığı toplantıda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden incelemede bulundu ve 2017-2018 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA lisansı için 16 kulüp başvuruda bulundu. İncelemeler sonucunda Spor Toto Süper Lig'den Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor, Trabzonspor ve TFF 1. Lig'den Giresunspor, UEFA lisansı almaya hak kazandı.

Süper Lig'den Bursaspor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Gaziantepspor, UEFA lisansı alan takımlar listesinde bulunmadı.

Ulusal Kulüp Lisansı başvurusunda bulunan 56 kulübün dosyaları üzerinde yapılan incelemelerde ise Spor Toto Süper Lig'den Kardemir Karabükspor, TFF 1 . Lig'den Altınordu, Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Spor Toto 2. Lig'den İstanbulspor, Hacettepe, Kahramanmaraşspor, Keçiörengücü, Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukspor, lisans alma hakkı elde etti.

Açıklamaya göre, 12 kulüp UEFA lisansı, 11 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Lisans alamayan 49 kulübe, kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ila 60 gün ek süre tanıdı.