23.02.2017 01:16:54
İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Sarabia ve 62. dakikada Correa kaydederken, İngiliz ekibinin tek golünü ise 73. dakikada Vardy attı.
Rövanş mücadelesi 14 Mart Salı günü İngiltere'de oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Sevilla, İngiliz rakibi Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Sevilla, İngiliz rakibi Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.
İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Sarabia ve 62. dakikada Correa kaydederken, İngiliz ekibinin tek golünü ise 73. dakikada Vardy attı.
Rövanş mücadelesi 14 Mart Salı günü İngiltere'de oynanacak.